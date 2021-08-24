دراسة: تغير المناخ يزيد احتمالية الأمطار الغزيرة والفيضانات

ذكرت دراسة نشرت اليوم الثلاثاء أن تغير المناخ يزيد من احتمال هطول أمطار غزيرة وبالتالي حدوث فيضانات مثل تلك التي ضربت غربي ألمانيا الشهر الماضي.

وبالنظر إلى الظروف المناخية الحالية، يمكن توقع أن تتعرض منطقة في أوروبا الغربية لمثل هذا الحدث المدمر مرة واحدة كل 400 عام، حسبما اكتشف فريق دولي يضم علماء.

ومع استمرار ارتفاع متوسط درجات الحرارة، تصبح الأمطار الشديدة أكثر تواترًا، وإذا ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 0.8 درجة مئوية أخرى، فإن التواتر سيرتفع إلى كل 300 سنة، كما ستزداد شدة الأمطار الغزيرة.

ونظر العلماء في منطقة تشمل فرنسا وغربي ألمانيا والجزء الشرقي من بلجيكا، وهولندا ولكسمبورج وشمال سويسرا وسألوا عن مدى احتمال تعرض المنطقة بأكملها لأمطار غزيرة شديدة وإلى أي مدى تأثر ذلك بارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم.

وزاد احتمال وقوع مثل هذه الكوارث بعامل يتراوح بين 1.2 و 9 مقارنة بنهاية القرن التاسع عشر، ويزيد الحد الأقصى لكمية الأمطار بنسبة تتراوح بين 3 و 19%.

وكانت بلدة مايشوس المطلة على نهر الآر في غرب ألمانيا، قد شهدت حالة طوارئ بعد أن تضررت بشدة من الدمار البالغ الذي تسببت فيه كارثة الفيضانات قبل أسبوعين.

ولكن يبدو أن هذا الدمار والألم كان سببًا قويًا في التضافر بين سكان البلدة البالغ عددهم 900 شخص، خاصة بعد أن انعزلوا عن العالم الخارجي لعدة أيام في بداية كارثة الفيضانات، ويقول راينر كلايسيجس العضو في فريق إدارة أزمة مايشوس والمجلس المحلي للبلدة: "وجدنا تضافرًا جيدًا للغاية، لم يكن أمامنا خيارًا آخر، وكان علينا تنظيم الجهود"، وفقًا لـ"فرانس برس".