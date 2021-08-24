الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«سامسونج» تعتزم استثمار 205 مليارات دولار خلال 3 سنوات

سامسونج
سامسونج

كشفت مجموعة سامسونج جروب الكورية الجنوبية العملاقة عن خطة لاستثمار 240 تريليون وون (205 مليارات دولار) خلال ثلاث سنوات مما سيخلق حوالي 10 آلاف وظيفة جديدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان سامسونج جروب القول إن سامسونج إلكترونيكس والشركات التابعة الأخرى مثل سامسونج بيولوجيكس تستهدف قيادة الأبحاث والاستثمار في مجالات عديدة من الاتصالات إلى الإنسان الآلي والاستحواذ على الشركات. وتعتزم سامسونج جروب وهي أكبر مجموعة اقتصادية في كوريا الجنوبية استثمار 180 تريليون وون في كوريا الجنوبية، في حين تستهدف حاليا توظيف 10 آلاف موظف إضافي خلال الفترة المقبلة، ليصل إجمالي عدد العاملين لديها في كوريا الجنوبية إلى 40 ألف موظف.

وتتضمن خطة الإنفاق الخاصة بالمجموعة، النفقات التي أعلنتها من قبل مثل خطة سامسونج إلكترونيكس طويلة المدى لاستثمار 151 مليار دولار حتى 2030 لتطوير تكنولوجيا صناعة الرقائق الإلكترونية.

وكان باحثون طوروا بطارية تستخدم نفايات نووية لإنتاج الكهرباء لعدة سنوات، بحيث لا يكون هناك داع للشحن المتكرر.
ووفقًا لـ"بي بي سي"، فإن شركة أنشئت مؤخرا في الولايات المتحدة أشارت إلى أنها تعمل على توفير مثل هذه البطاريات لتشغيل الهواتف النقالة وحتى السيارات الكهربائية، بينما يؤكد الباحثون الذين طوروا هذه التقنية في جامعة بريستول البريطانية أن مثل هذه البطاريات تنتج تيارًا كهربائيًا ضعيفًا جدًا لا يصلح إلا لتشغيل أجهزة صغيرة، وأن استخدامها في هواتف نقالة قد يحدث في المستقبل..لكنهم استبعدوا تمامًا تشغيل سيارات بتلك البطاريات. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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