إسبانيا: إعطاء 63.6 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين إنه تم إعطاء 63.6مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

ويبلغ متوسط المعدل اليومي للتطعيم في إسبانيا 418 ألفا و160 جرعة في اليوم الواحد. وبدأت إسبانيا حملة التطعيم ضد الوباء قبل 33 أسبوعا.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 79ر4 مليون إصابة، والوفيات 83 ألفا و337 حالة.

ومر عام و29 أسبوعا منذ الاعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في إسبانيا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.