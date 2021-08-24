الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مركز ديرمواس في المنيا يتابع مشروعات «حياة كريمة»

جولة رئيس مركز ديرمواس
جولة رئيس مركز ديرمواس

تفقد المهندس خيري مرسي رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقري المركز والوقوف علي نسب التنفيذ والالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية والجودة والتعرف علي أي مشاكل تعوق العمل وسرعة الإنجاز والإنتهاء من المشروعات في أسرع وقت ممكن. 

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جولة رئيس مركز ديرمواس 

وتفقد رئيس المركز والمدينة خلال جولته مشروعات مجمع الخدمات والمدارس ومد وتدعيم شبكات وخطوط المياه للمناطق المحرومة بقرية تل بني عمران. 

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جولة رئيس مركز ديرمواس 

كما تابع العمل بمركز شباب عزب التل وتفقد تنجيل الملعب وإنشاء السور وتطوير المبنى الإداري كما تابع سير العمل بتأهيل وتبطين الترع ووجه برفع المخلفات على جانبي الترع التي تم الانتهاء من العمل بها لخلق سيولة مرورية.

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جولة رئيس مركز ديرمواس 

كما قام رئيس المركز بمتابعة أعمال  القوافل الطبية لتنظيم الأسرة بقرى مركز ديرمواس والتي بدأت من اليوم وتستمر حتى يوم 26 أغسطس الجاري وذلك للتأكد من انضباط العاملين والأطقم الطبية المشاركة وتوافر كافة مستلزمات تنظيم الأسرة ومستلزمات مكافحة العدوى، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وعدم التزاحم والعمل على التباعد لطالبي الخدمات المقدمة من السيدات والتأكيد علي حسن معاملتهن وتقديم خدمات لائقة لهن وذلك تماشيًا مع سعي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات محافظ المنيا لتقديم خدمات طبية متميزة تعلي من قيمة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له.

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جولة رئيس مركز ديرمواس 

جولة رئيس مركز ديرمواس
جولة رئيس مركز ديرمواس
المنيا رئيس مركز ديرمواس يتابع مشروعات حياة كريمة قرية تلي بني عمران المهندس خيري مرسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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