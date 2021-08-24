الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حاول استدراج «ابن أخته» فلقنه «علقة» في الإسكندرية.. والنيابة تحقق

عجوز
عجوز

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام عاطل بالاعتداء على عجوز بالضرب بسبب خلافات بينهما، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها لبيان سبب المشاجرة.

وكان اللواء محمود أبو عمارة، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من ضباط المباحث يفيد بتداول مقطع فيديو على فيسبوك يتضمن اعتداء شاب على رجل مسن أمام أحد المحال (ملك المعتدى عليه) بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وادعاء الرجل المسن المعتدى عليه، اعتداء الشاب عليه لرفضه دفع إتاوة له.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين قيام عاطل، 27 سنة، بالاعتداء على صاحب مطعم، 75 سنة، بالضرب لمحاولة الأخير استدراج نجل شقيقة العاطل 7 سنوات لمدخل أحد العقارات للاعتداء عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرفين وبتفتيش المتهم عُثر معه على سلاح أبيض «مطواة»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة التحقيقات.

فيس بوك الإسكندرية كاميرات قسم شرطة خلافات مشاجرة

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تاريخ يعتدى على تاريخ

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