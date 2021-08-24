حرائق «مفتعلة» تجتاح محميات بيئية في بوليفيا

قالت السلطات البوليفية إن حرائق غالبيتها مفتعلة اجتاحت حوالي 600 ألف هكتار في محميات بيئية بمقاطعة سانتا كروز شرق البلاد.

ونقلت قناة «فرنسا 24» الإخبارية عن نائب وزير الدفاع المدني البوليفي خوان كارلوس كافيمونتيس الذي يشرف على مكافحة الحرائق في المنطقة قوله، اليوم الثلاثاء، إن قانونا يمنع السلطات التنفيذية من طلب المساعدة من الدول المجاورة إلا في حال إعلان المناطق المعنية «منكوبة»، مشدداً على ضرورة تعديل هذا القانون، مشيراً إلى أنَّ الحكومة أرسلت نحو 1800 عسكري ومروحيتين للمساعدة في مكافحة الحرائق.

يذكر أنه لا يمكن إعلان المناطق "منكوبة" إلا بعد أن تستنفد الحكومة الميزانية المُخصصة لمكافحة الحرائق.

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية البوليفي إدواردو ديل كاستيو، أن الرئيسة الانتقالية السابقة جانين أنييز، التي تخضع للحبس الاحتياطي منذ مارس الماضي، حاولت «إيذاء نفسها» إلا أن صحتها مستقرة.

ونقلت قناة «فرنسا 24» الإخبارية عن ديل كاستيو قوله: «يؤسفني أن أبلغ الشعب البوليفي بأن جانين أنييز حاولت إيذاء نفسها في الساعات الأولى من صباح اليوم لديها بعض الخدوش الصغيرة على أحد ذراعيها، لكن لا شيء يدعو إلى القلق».

بدوره، أوضح خورخي فالدا وهو واحد من فريق الدفاع عنها، في رسالة بالفيديو أن أنييز حاولت «الانتحار».

أسرة الرئيسة السابقة البالغة 54 عاما، طالبت - مرارًا - بنقلها إلى مستشفى لتلقي علاج طبي خاص بحالتها لأنها تعاني ارتفاعًا في ضغط الدم.