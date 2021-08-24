«ميقاتي» يستقبل الأسبوع الخامس بعقبات تعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

بدأ اليوم الأسبوع الخامس منذ تسمية رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية ملزمة في السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي، والتي حصل خلالها على غالبية أصوات النواب بإجمالي 72 صوتًا مقابل 42 امتنعوا عن التصويت وصوت واحد لرئيس الوزراء الأسبق تمام سلام من بين 115 نائبًا شاركوا في الاستشارات.

وشهدت الأسابيع الأربع الماضية 12 لقاءً بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للتشاور في التشكيلة الحكومية التي يفرض الدستور أن تتم بالتعاون بين الرئيسين، إذ لا يستطيع طرف أن يفرضها على الآخر، كما لا بد أن تحظى بالثقة من مجلس النواب الذي يضم في عضوية 117 نائبًا موزعين على 12 كتلة نيابية بالإضافة إلى 9 مستقلين.

واستهل نجيب ميقاتي مهمة التأليف بالتأكيد على أن أولويته تنفيذ المبادرة الفرنسية لمصلحة لبنان ولمصلحة الاقتصاد اللبناني، مشددًا على أنه لم يكن ليقبل هذه المهمة لو لم يكن لديه الضمانات الخارجية المطلوبة لمواجهة الأزمات اللبنانية.

وأكد ميقاتي في خطاب التكليف من قصر الرئاسة ببعبدا في السادس والعشرين من الشهر الماضي أنه لا يملك عصا سحرية لحل الأزمات التي تواجه لبنان في الوقت الحالي، مؤكدًا أن البلاد بحالة صعبة جدًا، ومشددًا على أنه مهمته صعبة ولن تنجح إلا بتضافر جهود اللبنانيين جميعا بلا مهاترات ولا مناكفات ولا اتهامات.