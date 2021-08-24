الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا ونيوزيلندا تجليان أكثر من 650 شخصًا من مطار كابول

مطار كابول
مطار كابول

 قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون إن المسؤولين الأستراليين والنيوزيلنديين تمكنوا من إجلاء أكثر من 650 شخصا من مطار كابول ليلة أمس الإثنين.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن رئيس الوزراء قوله، اليوم الثلاثاء، إن خمس رحلات غادرت المطار في أكثر الأيام ازدحاما منذ مشاركة أستراليا في عمليات الإجلاء بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وأضاف موريسون، أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بينهم أستراليون ونيوزيلنديون وأفغان.

وفي ذات السياق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تجري محادثات يومية مع حركة طالبان عبر قنوات سياسية وأمنية وتحقق "تقدمًا هائلًا" في إجلاء الأمريكيين وغيرهم من أفغانستان.

وردًا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيمدد مهلة انسحاب القوات الأمريكية لما بعد 31 أغسطس، قال سوليفان إن الرئيس يتعامل مع الأمر "يومًا بيوم، وسيتخذ قراراته تباعًا".

كما توعدت الولايات المتحدة الأمريكية حركة طالبان برد "سريع وقوي" حال تم منع مواطنيها من مغادرة أفغانستان.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية "إن القيادة العسكرية للولايات المتحدة لا تعتقد حاليًا أنها بحاجة إلى زيادة القوات الأمريكية على الأرض في أفغانستان، وخاصة في مطار كابول.. والرئيس الأمريكي يتأكد من هذه المسألة كل يوم".

 

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