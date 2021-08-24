الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تتجه لتوسيع نطاق فرض الطوارئ للسيطرة على كورونا

كورونا في اليابان
كورونا في اليابان

قالت مصادر في الحزب الحاكم في اليابان اليوم الثلاثاء إن الحكومة المركزية تخطط لتوسيع نطاق المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى بسبب ارتفاع أعداد الإصابات اليومية.

وأفادت المصادر، في تصريحات نقلتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني من دون تحديد أسمائها، أن الحكومة نقلت الخطة إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ومن المتوقع أن يتبناها الحزب يوم غد الأربعاء.

ويتم تطبيق حالة الطوارئ بالفعل حتى 12 سبتمبر في طوكيو وأوساكا وفوكوكا وأوكيناوا وتسع محافظات أخرى، بعد التوسع الأخير الأسبوع الماضي.

مع ذلك، تخطط الحكومة لإضافة هوكايدو وجيفو وايتشي ومي إلى القائمة حيث طلبت المقاطعات الأربع إدراجها، كما تدرس أيضًا وضع المزيد من المحافظات تحت مرحلة ما قبل الطوارئ الأقل صرامة لـ “كوفيد-19”، والتي تغطي الآن 16 محافظة.

وقالت الحكومة المركزية في وقت سابق إن المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ ستتلقى لقاح شركة الأدوية البريطانية استرازينيكا وفقا لدرجة الأولوية.

وتعاني اليابان من عودة ظهور الإصابات في جميع أنحاء البلاد حيث سجلت طوكيو 5405 حالة قبل نحو أربعة أيام.

وبدأت اليابان، في استخدام لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا المستجد، في مقاطعة أوساكا، أمس الإثنين، في إطار جهودها لتكثيف حملة التطعيمات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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