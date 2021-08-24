ضبط 720 كيلو لبن «فاسد» في البحيرة

وجّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع السلع الغذائية بجميع مراكز المحافظة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

وفي السياق ذاته، قامت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة إدارة مراقبة الأغذية بعمل حملات موسعة على مستوى ادارتي كفر الدوار والرحمانية حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط 522 كجم من زيت طعام اولين منتهي الصلاحية بحيازة أحد موزعي السلع الغذائية بكفر الدوار.

كما تمكنت الحملة من ضبط 720 لترا من ألبان طازجة غير مميزة غير صالحة للاستهلاك الادمي لاحتوائها على حشرات بسيارات نقل الألبان بالرحمانية

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.

المضبوطات

ووجه الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة بالاستمرار في تنفيذ تلك الحملات لمراقبة الأغذية بجميع انحاء المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ومن أجل مراقبة الأغذية، وضبط الأسواق ومكافحة الغش وفساد الأغذية.

المضبوطات

كما تم تحرير عدد 9 محاضر عبارة عن محضر لأحد المخابز لتجميعه 5 شيكارة دقيق بلدى مدعم لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه،و تحرير 4 محاضر لمخابز قامت بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 12 جراماً، وتحرير 2 محضر لمخابز قامت بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ،وتم تحرير محضر لأحد المخابز لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وكذا وزن وسعر وقطر الرغيف،و تم تحرير محضر لأحد المخابز لعدم إعطاء المواطنين بون صرف الخبز.

كما تمكنت الحملة من ضبط كمية قدرها 480 عبوة من عصير تومان للاطفال مجهولة المصدر،و ضبط كمية قدرها 72 عبوة مبيدات حشرية مجهولة المصدر،و ضبط كمية قدرها 40 كجم جبنة رومى عليها علامات تعفن وغير صالحه للاستهلاك الآدمى.

تم التحفظ على المضبوطات وجار تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.