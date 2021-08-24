الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الطيران الهندي ينقل 78 راكبا من أفغانستان إلى نيودلهي

طائرة
طائرة

أكد المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية، أريندام باجتشى، أن شركة الطيران الهندية /إير إنديا/ نظمت رحلة لنقل 78 راكبا من أفغانستان إلى نيودلهى عن طريق مدينة دوشانبى الطاجيكية، فى عملية إجلاء آمنة.
وقال باجتشي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن شركة /إير إنديا/ تساعد فى عملية الإعادة الآمنة للعالقين فى أفغانستان ، حيث تشارك فى نقلهم من كابول .. مشيرا إلى أن هناك 25 من الرعايا الهنود من بين ركاب هذه الرحلة، وأن الركاب أعربوا عن بهجتهم لعملية إعادتهم بسلام من أفغانستان.
وكانت السلطات الهندية قد أجلت أمس /الاثنين / 75 من المنتمين لـ/ السيخ/ من أفغانستان، وسط تدهور الوضع هناك بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة التزامها بالإعادة الآمنة لكافة الرعايا الهنود من أفغانستان.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول الأخرى تقوم بعمليات إجلاء لرعاياها من أفغانستان التي مزقتها الحرب.

وكانت أعلنت الهند، عن إطلاق حملة تطعيم مجانية ضد شلل الأطفال في مطار نيودلهي لتطعيم العائدين من أفغانستان.

وقال وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا، في تصريحات أوردتها صحيفة «إنديا توداي» الهندية: «لقد قررنا تطعيم العائدين من أفغانستان بلقاح شلل الأطفال مجانًا، كإجراء وقائي ضد فيروس شلل الأطفال الحاد».

وأضاف: تهانينا لفريق الصحة على جهودهم في ضمان الصحة العامة.

وأجلت الهند كدفعة أولى 168 شخصا، من بينهم 107 من الهنود، من كابول، في طائرة نقل عسكرية تابعة لسلاح الجو الهندي، يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابول، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابول، أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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