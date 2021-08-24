الثلاثاء 24 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اعتقال أحد عناصر «مفارز التفخيخ» في محافظة نينوى بالعراق

الأمني في العراق
الأمني في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اعتقال أحد عناصر ما تُسمي بـ"مفارز التفخيخ" في تنظيم "داعش" بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكرت الخلية -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية أن عناصر الاستخبارات العسكرية، واستنادًا إلى معلومات دقيقة، ألقت القبض على أحد الإرهابيين في قرية الشيخ معروف بناحية الحميدات بمحافظة نينوى، والذي كان أحد العناصر المهمة بما تُسمى بـ"مفارز التفخيخ".

وأضافت الخلية أن المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام الإرهاب، حيث جرى تسليمه لجهة الطلب.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

أشرف زكى يهدد أحمد سعد وسمية الخشاب بالشطب من نقابة الممثلين

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

حاول استدراج «ابن أخته» فلقنه «علقة» في الإسكندرية.. والنيابة تحقق

تلقيح 84.1 مليون فرنسي ضد كورونا حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

ماجد حبته

اللاجئون درجات!

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

القس. رفعت فكرى

التشجيع والإبداع

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

صور

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

محطة تل أبيب

المزيد

منع الاحتكاك المباشر.. تعليمات إسرائيلية جديدة على حدود غزة

إسرائيل تقصف غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة

إطلاق بالونات حارقة من غزة تجاه مستوطنات إسرائيل