السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبى من «يونيسفا»

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من قوة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة في آبيي (يونيسفا)، خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بناء على طلب السودان.



وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي، أن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، عقدت اجتماعا افتراضيا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي بارفيت انيانقا، بمشاركة وكيل الأمين العام لحفظ السلام جان بيير لاكروا، ووكيل الأمين العام للدعم التشغيلي اتول كاري.



وناقش اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة آبيي (بين السودان وجنوب السودان) وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في آبيي (يونيسفا).



وثمَّن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، الدور الذي تلعبه حكومة السودان في تحقيق السلام في دولة جنوب السودان، مشيرا إلى الزيارة التي قام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك برفقة وزراء حكومته إلى جوبا لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.



من جانبها، رحبت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، باستجابة الأمم المتحدة وتفهمها لطلب السودان القاضي باستبدال القوات الإثيوبية بقوات من دول أخرى للمساهمة في حفظ السلام.



وأشارت إلى أن السودان يتطلع إلى الاستمرار في تعزيز العلاقات مع دولة جنوب السودان للاستفادة من إمكانيات البلدين.



وتعهدت بتسهيل خروج سلس للقوات الإثيوبية من آبيي واستقبال قوات أخرى من الدول المساهمة، كما تعهدت بإزالة كافة العقبات التي تواجه الآلية المشتركة للتحقق ومراقبة الحدود للقيام بمهامها ودورها المطلوب.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وكالة الأنباء السودانية سونا، أن نهر النيل الرئيس سجل اليوم 16 مترا و17 سم بارتفاع 5 سم عن منسوب الأمس وانخفاض 1 سم عن منسوب العام الماضي.

فيما سجل منسوب نهر عطبرة 15 مترا و60 سم بارتفاع 4 عن منسوب الأمس وارتفاع 2 سم عن منسوب العام الماضي.. الفاصل المداري يمر شمال شندي الرياح جنوبية غربية مثيرة للغبار والأتربة.

وأشار التقرير اليومي لغرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل الى هدوء الأحوال عموما بالمحليات فيما تتواصل الجهود الهندسية في عمل الردميات والتروس والحماية لمناطق الهشاشة والمنخفضات بعدد من المحليات.

وناشدت الغرفة كافة المواطنين القاطنين على ضفاف الأنهار والجزر أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الوديان والسيول والخيران لارتفاع مناسيب النيل حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

كانت لجنة الفيضان بوزارة الري قد توقعت في تقريرها اليومي الجمعة الماضية استقرار مناسيب النيل بمعظم القطاعات، عدا قطاع عطبرة – مروي الذي يشهد ارتفاعا بمعدل 10 سنتمترات وشندي – عطبرة الذي يشهد ارتفاعا بمعدل 3 سنتمترا.