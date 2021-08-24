المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب تلتقى شباب ملتقى لوجوس

استضاف ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر الدكتورة رشا عياد راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، التي التقت الشباب والشابات المشاركين في الملتقى، بمركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون.

وحدثت الدكتورة رشا عياد الشباب هم عن الأكاديمية وأنشطتها في التأهيل المصريين للمناصب القيادية، وهو ما بدأ بالفعل من خلال تعيين عدد من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة (الذي يندرج ضمن برامج الأكاديمية الوطنية حاليًا) نوابًا في مجلسي النواب والشيوخ ونوابًا لمحافظين، وكذلك في عدد من المناصب القيادية بالدولة.

ويعد هذا اللقاء مع الدكتورة رشا عياد راغب هو الأول بين عدة لقاءات من المرتب له أن تعقد لرموز ناجحة في المجتمع مع شباب وشابات ملتقى لوجوس، لنقل خبراتهم وتجاربهم الناجحة إلى الشباب.

ويشارك في الملتقى ٢٠٠ من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصري، ويأتي بعنوان "التمتع بالجذور" ويهدف إلى جعل هؤلاء الشباب سفراء للفرح كما أوضح قداسة البابا تواضروس الثاني خلال كلمته في حفل الافتتاح مساء الأحد.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية؛ صباح أمس، صلاة القداس الإلهي مع الشباب والشابات المشاركين في ملتقى لوجوس الأول، في كنيسة التجلي بمركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون.

ويعد ملتقى الأول من نوعه لشباب الكنيسة من داخل مصر حيث أقيم سابقًا أسبوعان مماثلان لشباب من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المهجر تحت شعار "العودة للجذور" لربطهم بالجذور في كنيستهم وبلدهم الأم.

وأطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية النسخة الثانية من ملتقى شباب لوجوس الأول بدير الأنبا بيشوي، أمس فى حفل افتتاح كبير، حيث استقبل الدير 200 شاب وشابة من مختلف الإيبارشيات الأرثوذكسية، فى ملتقى دينى وروحى وسياحى، يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

حضر الاحتفال من أعضاء المجمع المقدس أصحاب النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي، والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.