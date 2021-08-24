كولومبيا تسجل 2698 إصابة و99 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كولومبيا، 2698 إصابة و99 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة الكولومبية بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد بواقع 2698 حالة، مقابل 2640 الأحد، لتصل الحصيلة العامة إلى 4.892.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 99 وفاة جديدة جراء المرض، مقارنة مع 95 الأحد، و685 الجمعة، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 124315.

وذكرت الوزارة أنها سجلت 3210 حالات شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من المرض إلى 4.722 حالة.

وهذه الأرقام أقل بكثير مما كانت عليها خلال الذروة في يونيو 2021 حينما تجاوز عدد الإصابات في بعض الأيام 30 ألف حالة ومؤشر الوفيات 700 حالة.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.