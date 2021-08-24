البنتاجون: 4 قواعد عسكرية أمريكية جاهزة لاستقبال الأفغان

قال هانك تيلور، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي، اليوم، إن هناك أربع قواعد عسكرية أمريكية جاهزة لاستقبال من يتم إجلاؤهم من الأفغان في ولايات نيوجيرسي وويسكونسين وتكساس وفيرجينيا.

جاء ذلك في سياق تصريحات أدلى بها تيلور، اليوم، بوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، ضمن استعراض الجهود الأمريكية لمعالجة الوضع في أفغانستان.

وفي سياق متصل، قال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون، إن القيادة الشمالية الأمريكية تواصل استعداداتها لضمان استيعاب نحو 25 ألف شخص خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وأضاف أنه بعد نقل الأفغان الذين تم إجلاؤهم من مطار كابول يتم إيداعهم في ملاذات آمنة في عدد من الدول، معربًا عن تقدير بلاده لدعم هذه الدول.

وذكر أن حتى صباح اليوم غادرت كابول طائرتين عسكريتين أمريكية من طراز "سي ـ 17"، وثلاث طائرات عسكرية من طراز "سي ـ 130"، إضافة إلى 61 رحلة تجارية وعسكرية أخرى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق، نقلًا عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال وذلك صباح الأحد الماضي، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

جدير بالذكر أن مسؤول أمني غربي أكد علي سقوط المدينة، و هي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. و السفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان"، والذي أوصلهم إلى أبواب العاصمة الأفغانية كابول خلال أيام معدودة.