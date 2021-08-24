مسئول أمريكي: نقلنا 10 آلاف شخص من مطار كابول خلال يوم

قال الجنرال ستيفن ليونز رئيس قيادة النقل الأمريكي "ترانسكوم" إنه على مدى الـ24 ساعة الماضية تم نقل أكثر من 10 آلاف شخص من مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابول.

وأضاف ليونز - في تصريحات اليوم بوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" - أن هذا المعدل المرهق سوف تتكبده القوات الأمريكية حتى يتمكن جميع الأشخاص المؤهلين من مغادرة أفغانستان.

وأوضح أن عملية النقل الجوي جانب ضخم من جهود نقل المواطنين الأمريكيين والمدنيين الأفغان الذين لديهم تأشيرة خاصة للخروج من كابول.

ولفت إلى أن هناك جوانب أخرى في إطار هذه الجهود من بينها العمليات التي تجري على الأرض في أفغانستان والتي تتم تحت إشراف القيادة المركزية الأمريكية.

ونوه إلى أن قيادة النقل الأمريكي "ترانسكوم" لديها أكثر من 200 طائرة مخصصة لهذه الجهود وتعمل القيادة على أن مدة بقاء كل طائرة على الأرض أقل من ساعة حتى يتم إجلاء الأشخاص عليها.