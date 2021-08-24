الثلاثاء 24 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 271 طن قمامة ومخلفات في قرى المحلة الكبرى بالغربية

رفع قمامة
رفع قمامة

قال محمد عبدالوهاب السعدني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إنه تم رفع 271 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة والتخلص منهم، وتمهيد ومسح الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وأعلن المهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 216 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

وأوضح سراج، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

فيما أوضح إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 127 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع، والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مركز ومدينة قطور، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة بسيون، بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى المركز بجانب المدينة.

وأشرفت على الحملة منى صالح، رئيس مركز ومدينة بسيون، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 32 كشافًا وتركيب 5 كشافات جديدة في نطاق عددًا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة في بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

من جانبه، شدد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولًا بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

المحلة الكبري الطوارئ رفع 271 طن قمامة ومخلفات ومسح للأتربة في قرى المحلة الكبرى محافظ الغربية الطرق الرئيسية محافظة الغربية طوارئ الوحدة المحلية رفع كفاءة نائب محافظ الغربية خلال 24 ساعة مدينة المحلة الحملات ورفع كفاءة قمامه ومخلفات مخلفات وتراكمات قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة مستوى النظافة رئيس مركز

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

أشرف زكى يهدد أحمد سعد وسمية الخشاب بالشطب من نقابة الممثلين

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

حاول استدراج «ابن أخته» فلقنه «علقة» في الإسكندرية.. والنيابة تحقق

تلقيح 84.1 مليون فرنسي ضد كورونا حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

ماجد حبته

اللاجئون درجات!

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

القس. رفعت فكرى

التشجيع والإبداع

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

صور

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

محطة تل أبيب

المزيد

منع الاحتكاك المباشر.. تعليمات إسرائيلية جديدة على حدود غزة

إسرائيل تقصف غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة

إطلاق بالونات حارقة من غزة تجاه مستوطنات إسرائيل