الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بعد تهديد أشرف زكى.. سمية الخشاب توضح معنى الصورة المثيرة للجدل

سمية الخشاب توضح
سمية الخشاب توضح معنى الصورة المثيرة للجدل

كشفت الفنانة سمية الخشاب لأول مرة عن المعنى الحقيقي للصورة المثيرة للجدل التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد زواج طليقها المطرب أحمد سعد.

 

وأثارت الصورة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول البعض عن أنها تقصد إيحاءات غير أخلاقية بهذه الصورة، ما جعل الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، يطالب من سمية الخشاب عدم إثارة الجدل، مهددًا أياها بعدم التجاوز في هذه الأمور.

 

وبعد ذلك علقت الفنانة سمية الخشاب على أحد المتابعين لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والذي طلب منها شرح لمعنى الصورة المثيرة للجدل، حيث قالت: "مكتوب عليها Love you all وقبلها كان إيموجي عليه وش وقلوب وعاملة فالصورة نص قلب وكاتبة على تويتر بحبكمأاوي تحتها، محتاجين أيه تفهموه أكتر من كده؟.. أنا مش مسئولة عن أي فبركة أو عن أي شخص بيعمل سكرينات ليا أو لأي شخص تاني عشان يعمل فتن وزيطة ومواضيع ملهاش أي لازمة والناس تمشي وراه ويلم ترافيك، أنا بحب جمهوري وبحترمه ومش مسئولة عن أي نوايا أخرى.. شكرًا".

 

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب قد حدثت خلافات بينها وبين طليقها المطرب أحمد سعد انتهت بالطلاق، فيما أعلن بعد فترة أحمد سعد خطبته من جديد ليتزوج خلال الأيام الماضية.

 

أما الفنانة سمية الخشاب فقد نشرت، اليوم الثلاثاء، صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ظهرت فيها إطلالة مثيرة بفستان تايجر.

 

 

 

  

رئيس التحرير

وائل لطفي

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