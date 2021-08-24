طرق لخفض الكوليسترول فى الدم

إذا أخبرك طبيبك أن مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة، فيجب عليك إلقاء نظرة فاحصة على نظامك الغذائي ونمط حياتك ومعرفة الجوانب التي يمكن تحسينها.

الكوليسترول هو نوع فريد من الدهون له هيكل معقد للغاية وهو على عكس الاعتقاد السائد فالكوليسترول ليس ضارا تماما ولكنه حيوي لبقائنا على قيد الحياة، حيث تستخدم أجسامنا الكوليسترول لإنتاج الأحماض الصفراوية، وفيتامين د الهرمونات مثل هرمون الاستروجين والبروجسترون والتستوستيرون والكورتيزول والألدوستيرون، ويدخل في تكوين خلايا جديدة، وفقا لموقع "drugs".

أضرار الكوليسترول

تم ربط الكثير من الكوليسترول بتصلب الشرايين ويسمي بتصلب الشرايين الناجم عن تراكم الدهون والكوليسترول، وهذا الأمر يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى.

طرق لخفض نسبة الكوليسترول في الدم

تناول المزيد من الشوفان والألياف الأخرى القابلة

تعمل الألياف القابلة للذوبان مثل الإسفنج حيث تمتص الماء وتتحول إلى مادة هلامية أثناء الهضم، كما أنه مفيد أيضًا في الارتباط بالكوليسترول وإزالته من الجسم، مما يخفض مستويات الكوليسترول بشكل عام ويؤدي في النهاية إلى الإصابة بأمراض القلب.

توجد الألياف القابلة للذوبان في عدد من الأطعمة المختلفة مثل:

تفاح

افوكادو

شعير

الفول والبازلاء

بروكولي

براعم بروكسل

جزر

الحمضيات

تين

بذور الكتان

جوافة

الشوفان

إجاص

البطاطا والبطاطا الحلوة

في يونيو 2018 تم حظر الدهون المتحولة من قبل إدارة الغذاء والدواء FDA كعنصر في أي منتج جديد أو معبأ أو طازج في مطعم، في سعي منظمة الصحة العالمية للقضاء على الدهون الاصطناعية المتحولة عالمياً بحلول عام 2023.

وتعد الدهون المتحولة شديدة السوء لأنه يتم تصنيع الدهون المتحولة عن طريق إضافة الهيدروجين إلى الزيت النباتي، وعادة ما يتم إدراجها كزيوت مهدرجة جزئيًا في قوائم المكونات مما يزيد من العمر الافتراضي للأطعمة المعبأة

.

واكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا وجبات غنية بالدهون المتحولة كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، أو يعانون من نوبة قلبية أو سكتة دماغية. بالإضافة إلى ذلك ، كانت مستويات الكوليسترول الضار لديهم أعلى.

تناول الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة



ليست كل الدهون سيئة، كما سبق الذكر، حيث نحتاج جميعًا إلى الدهون في نظامنا الغذائي، ولكن ليس بكميات كبيرة، فالدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة مفيدة لك، ولكن كل الدهون تحتوي على سعرات حرارية، لذلك يجب تناولها باعتدال.