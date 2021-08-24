الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسى يمدد التدابير الاستثنائية

قيس سعيد
قيس سعيد

 أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي الخاص، بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك حتى إشعار آخر.


وذكر بيان للرئاسة التونسية، صدر الليلة، أن الرئيس قيس سعيد سيتوجّه، خلال الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي.

 

وعلى صعيد آخر، قامت حملة التلقيح العسكرية في تونس، منذ انطلاقها يوم 18 أغسطس الجاري، بتطعيم 21736 مواطنا تونسيا ضد فيروس كورونا.


وذكر بيان أصدرته وزارة الدفاع التونسية، أمس الإثنين، أن الحملة تتواصل من خلال الفرق الصحية العسكرية الثابثة والمتنقلة بكل من ولايات مدنين وقابس والكاف وبنزرت ونابل، وخاصّة في المناطق النائية وأرياف هذه الولايات. 
كما تولت الفرق الصحية العسكرية، بالتوازي مع عمليات التلقيح، حملات توعية للمواطنين بأهمية التلقيح من فيروس كورونا، خاصّة في صفوف كبار السنّ والمصابين بأمراض مزمنة.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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