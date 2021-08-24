تفاصيل جائزة نادى القصة بأسيوط

أعلن نادي القصة بأسيوط، عن فتح باب المشاركة في الدورة الحادية عشرة لجائزة القصة القصيرة، دورة الأديب الكبير سيد الوكيل، وجائزة الشاعر سيد عبدالرازق في دورتها الثانية.

أولاً: جائزة نادي القصة بأسيوط الموسم الحادي عشر ــ دروة سيد الوكيل



شروط الجائزة:

1. الجائزة مخصصة للقصة القصيرة فقط.

2. أن تكون القصة باللغة العربية الفصحى، وأن تكون غير منشورة أو مشاركة في جائزة أخرى حتى تاريخ إعلان النتائج.

3. لا يشترط للجائزة موضوع معين أو سن محددة.

4. تقبل المشاركة من كل المقيمين بجمهورية مصر العربية على اختلاف جنسياتهم.

5. ترسل قصة واحدة فقط على ألا تزيد عن (2000) كلمة.

6. ترسل القصة مصحوبة بسيرة ذاتية مختصرة، تحتوي على بيانات الاتصال (الهاتف، الإيميل، العنوان)، كما يرسل في ذات الملف إثبات للشخصية (رقم قومي/ جواز سفر)، على البريد الإليكتروني [email protected]

7. ألا يكون المتسابق من الفائزين بآخر دورتين من الجائزة.

8. حضور الفائزين الحفل الختامي للجائزة شرط أساس للحصول عليها، وحال عدم حضور أحد الفائزين يتم حجب الجائزة المالية، مع احتفاظه بحقه الأدبي في إعلان فوزه.

9. المشاركة بالجائزة تعني الموافقة على كافة شروطها، وأن العمل من إبداع المشارك منفردا، وقبول قرارات لجنة التحكيم دون الطعن عليها، وأنه يحق لأمانة الجائزة استبعاد الأعمال المخالفة للشروط، وسحب الجائزة حال ثبوت المخالفة، والأمانة غير مطالبة برد الأعمال المشاركة إلى المشاركين.

10. يبدأ تلقي الأعمال 1/ 9/ 2021، ويغلق في 1/ 11/ 2021، وتعلن النتائج خلال ديسمبر 2021.



الجوائز:

1. المركز الأول: جائزة مالية قدرها 1500 جنيه مصري.

2. المركز الثاني: جائزة مالية قدرها 1000 جنية مصري.

3. المركز الثالث: جائزة مالية قدرها 500 جنيه مصري.

4. جائزة لجنة التحكيم: جائزة مالية قدرها 500 جنيه مصري.

ثانيا: جائزة الشاعر سيد عبدالرازق الموسم الثاني

كما يطلق نادي القصة بأسيوط - بيت السرد في صعيد مصر - جائزة الشاعر سيد عبد الرازق للشعر الفصيح في موسمها الثاني

شروط الجائزة:

1. الجائزة مخصصة لشعر الفصحى (القصيدة العمودية، قصيدة التفعيلة، قصيدة النثر).

2. أن تكون القصيدة غير منشورة أو مشاركة في جائزة أخرى حتى تاريخ إعلان النتائج.

3. لا يشترط للجائزة موضوع معين أو سن محددة.

4. تقبل المشاركة من كل المقيمين بجمهورية مصر العربية على اختلاف جنسياتهم.

5. ترسل قصيدة واحدة فقط على ألا تزيد عن (35) بيتا للقصيدة العمودية، أو (50) سطرا لقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر.

6. ترسل القصيدة مصحوبة بسيرة ذاتية مختصرة، تحتوي على بيانات الاتصال (الهاتف، الإيميل، العنوان)، كما يرسل في ذات الملف إثبات للشخصية (رقم قومي/ جواز سفر)، على البريد الإليكتروني [email protected]

7. حضور الفائزين الحفل الختامي للجائزة شرط أساس للحصول عليها، وحال عدم حضور أحد الفائزين يتم حجب الجائزة المالية، مع احتفاظه بحقه الأدبي في إعلان فوزه.

8. ألا يكون المشارك من الفائزين في الدورة السابقة.

9. المشاركة بالجائزة تعني الموافقة على كافة شروطها، وأن العمل من إبداع المشارك منفردا، وقبول قرارات لجنة التحكيم دون الطعن عليها، وأنه يحق لأمانة الجائزة استبعاد الأعمال المخالفة للشروط، وسحب الجائزة حال ثبوت المخالفة، والأمانة غير مطالبة برد الأعمال المشاركة إلى المشاركين.

10. يبدأ تلقي الأعمال 1/ 9/ 2021، ويغلق في 1/ 11/ 2021، وتعلن النتائج خلال ديسمبر 2021م.



الجوائز:

1. المركز الأول: جائزة مالية قدرها 1500 جنيه مصري.

2. المركز الثاني: جائزة مالية قدرها 1000 جنية مصري.

3. المركز الثالث: جائزة مالية قدرها 500 جنيه مصري.

4. جائزة لجنة التحكيم: جائزة مالية قدرها 500 جنيه مصري.