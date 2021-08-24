البنك المركزى السعودى يطلق تطبيق «مالى» لتعزيز الوعى والتمكين المالى للأطفال

أطلق البنك المركزي السعودي تطبيق "مالي" كإحدى الأدوات التعليمية الفريدة في المملكة؛ لتعزيز الوعي والتمكين المالي للأطفال، وإعداد جيل مثقف ماليًا، يعي ويدرك أهمية المال، وضرورة الحفاظ عليه.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن تطبيق "مالي" يستهدف فئة الأطفال من عمر 8 سنوات حتى 12 سنة، حيث يساعد في إكسابهم المهارات اللازمة لإدارة مواردهم المالية على الوجه الصحيح، بعيدًا عن الممارسات الخاطئة في التعامل مع المال، مع التركيز على إكسابهم المعارف والاتجاهات الصحيحة المتعلقة بالثقافة المالية، إلى جانب توضيح المفاهيم الاقتصادية لهذه الفئة من خلال التعرف على مصادر الدخل، ومسارات صرف المال.



وأضافت الوكالة أن التطبيق الجديد يتضمن أيضا ترتيب أولويات النفقات، والتعرف على مفهوم التخطيط والشراء لدى الأطفال، وأهمية الادخار عن طريق محاكاة التطبيق لواقع الطفل ومواقفه التي يتعرض لها في حياته اليومية، ويكون فيها بحاجة إلى معرفة طرق التعامل السليمة مع المال، مع مراعاة أخلاقيات المعاملات المالية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في المملكة إلى 542 ألفا و354 إصابة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - أنه تم تسجيل 741 حالة تعاف جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 529 ألفا و377 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليكون إجمالي الحالات 8 آلاف و490 حالة.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.