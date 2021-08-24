جوجل تطلق موقعًا إلكترونيًا يشرح كيفية تنفيذ الأعمال الأساسية للمنصة

أطلقت جوجل، عملاق محركات البحث في العالم، موقعا معاد تصميمه يحاول شرح كيفية تنفيذ الأعمال الأساسية لجوجل.



ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن دانى سوليفان، مسئول فى جوجل، تصريحه، بأن الشركة أعادت تصميم موقع ويب أنشأته لأول مرة في عام 2016. ولديها الآن المزيد من المعلومات وسهولة التنقل بين الصفحات، بما في ذلك كيفية فرز أنظمة الترتيب في جوجل عبر مئات المليارات من صفحات الويب.



وفي الربع الثاني من العام الحالي، واجهت الشركة أكبر قدر من الضغط التنظيمي من الدعاوى القضائية، التي تزعم أنها تسيء استخدام السلطة الاحتكارية.



ومن خلال أقسام مثل "كيفية عمل البحث" و"منهجنا"، تحاول الشركة أن تشرح - بكلماتها الخاصة - مزيدًا من التفاصيل حول كيفية تحديد مكان ظهور النتائج.



وقال سوليفان، في منشور على المدونة الخاصة بجوجل، إنه تم إجراء 4500 تعديل على بحث جوجل في عام 2020، واصفًا إياها بـ "التحسينات".

وعلى صعيد آخر، أعلنت جوجل أنها سوف تغلق تطبيق Android Auto for Phone Screens مع طرح نظام تشغيل أندرويد ١٢.



وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن أي شخص يريد واجهة سهلة للسائق لهاتف أندرويد عليه استخدام وضع القيادة في مساعد جوجل المتوفر على خرائط جوجل، أو واجهة Android Auto الأصلية المتوفرة في سيارات محددة.



وقالت جوجل في بيان: بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون تجربة الهاتف (تطبيق أندرويد أوتو للجوال) ، سوف يتم نقلهم إلى وضع القيادة في مساعد جوجل. اعتبارًا من Android 12، سوف يكون وضع القيادة في مساعد جوجل Google Assistant بمثابة تجربة قيادة مدمجة على الهاتف المحمول. ليس لدينا حاليًا مزيد من التفاصيل لمشاركتها.