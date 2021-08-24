نيوزيلندا تمدد فترة إغلاق البلاد لمدة 3 أيام بسبب كورونا

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، تمديد فترة إغلاق البلاد بسبب فيروس كورونا، بعدما تم تسجيل 38 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت صحيفة "نيوزيلندا تايمز" الإلكترونية، أن رئيسة الوزراء مددت الإغلاق الوطني لمدة 3 أيام لينتهي في 27 أغسطس الجاري، لكن أوكلاند -أكبر مدينة في البلاد- ستفرض قيودًا حتى 31 أغسطس.

وأبلغت نيوزيلندا في 17 أغسطس الجاري عن أول حالة محلية لها بفيروس دلتا المتحور، بينما بلغت الحالات المصابة حاليا بهذا الفيروس 154 حالة، وفقًا لوزارة الصحة.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.