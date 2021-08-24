نور الشريف عن سعاد حسنى: أهم نجمات السينما المصرية

شارك الفنان نور الشريف في بطولة العديد من الأعمال الفنية مع السندريلا سعاد حسني من بينها "الكرنك وغريب في بيتي"؛ إلا أنه ورغم الأعمال التي جمعتها معًا كان يعتبرها "موسوسة".

في حواره مع مجلة المصور عام 1999، تحدث النجم الراحل نور الشريف عن العديد من المراحل في حياته الفنية من بينها اللقاءات التي جمعتها بالسندريلا سعاد حسني، إضافة إلى بعض المواقف الأخرى خلال مشواره الفني وعن سعاد حسني، قال: "إذا ما أردنا الحديث عن أهم نجمات السينما المصرية، فسوف تأتي سعاد حسني في المقدمة دون منازع، ولا أستطيع أن أضع اسم الممثلة التالية التي يمكن أن تأتي بعدها، فالمسافة بينها وبين أي نجمة أخرى بعيدة، وأتمنى أن تظهر في الفترة المقبلة ممثلة في حجمها أو قريبة من مستواها".

واستكمل نور الشريف حديثه عن سعاد حسني، وقال: "مع الأسف الوسوسة هاجمت سعاد حسني خلال أعمالها الفنية الأخيرة، وفي أخر أعمالنا معًا وهو فيلم غريب في بيتي تعبت من وسوستها، فقد كانت بعد يومين من العمل تسأل وما جدوى هذا الكلام، وتحاول التغيير في السيناريو، نصحتها بالتوقف عن ذلك، والابتعاد عن الوسوسة حتى لا تدمرها، فقالت: ماذا يقول الفيلم وما الهدف منه؟، فقلت لها: لا شيء، مجرد فيلم للتسلية، لا نهاجم خلاله أحد ولن نغير الكون، مثل كل الأفلام اللذيذة والبسيطة وهذا ليس عيبًا، ولكنها لم تقتنع وزادت وسوستها".

وتحدث نور الشريف عن وجهة نظره في بعض المخرجين منهم صديقه يوسف شاهين الذي جمعته به عدة أعمال فنية وقال: "يوسف شاهين يرى أن الممثل مجرد قطعة أكسسوار، وأن هدفه من خلال تكوين الكادر والموسيقى والحركة أن يجعل تأثير الممثل على الجمهور صحيحًا وهذا جزء من أنانية يوسف شاهين كفنان، بينما أول من تأثرت به من المخرجين هو حسين كمال، وهو أفضل مخرج يقود الممثل في مصر، فقد كان في أحد الأيام هناك خلاف بينه وبين رمسيس نجيب ورغم ذلك قال رمسيس نجيب حسين مخرج ليس له مثيل في مصر فقلت له ولماذا، فقال: هل تصدق أن هذا عبدالحليم حافظ في أبي فوق الشجرة؟، وبالفعل عندما تشاهد عبدالحليم حافظ خلال الفيلم ستجده يمثل تراجيدي وكوميدي بعدما كان يمثل بمجرد وجه صامت في كل أفلامه".