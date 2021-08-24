البنتاجون يُلزِم أفراد الخدمة العسكرية بالحصول على لقاح كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها ستلزم عناصرها بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد بعد أن حصل لقاح "فايزر" على الموافقة الكاملة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.



وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، في تصريحات نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، إن وزير الدفاع لويد أوستن سوف يصدر توجيهات مُحدثة تلزم جميع أفراد الخدمة العسكرية بتلقي اللقاح.



كما أكد أن هذا الإجراء يضمن سلامة القوات العسكرية الأمريكية ويعزز من قوتها.. مُضيفًا أنه سيتم إعداد وطرح جدول زمني محدد لموعد حصول أفراد الخدمة على اللقاح خلال الأيام المقبلة.



يُذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية طالبت في وقت سابق جميع عناصر الجيش الأمريكي بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول منتصف سبتمبر المقبل.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.