نيجيريا ترصد 15.3 مليون دولار أمريكى لبناء مطار جديد شمال شرق البلاد

صادق مجلس الوزراء النيجيري على تخصيص 6.3 مليار نيرة (حوالي 15.3 مليون دولار أمريكي) لتنفيذ مشروع بناء مطار جديد في ولاية "يوبي" بشمال شرقي البلاد.

وقال وزير الطيران النيجيري هادي سريكا، في تصريحانت نقلتها صحف محلية اليوم، إن حكومة بلاده خصصت أيضا مبلغ بقيمة 218.9 مليون نيرة (حوالي 530 ألف دولار أمريكي) للخدمات الهندسية الاستشارية التي تسبق بدء عملية إنشاء المطار.

وأوضح الوزير النيجيري أنه "في إطار رغبتنا في تطوير قطاع الطيران وضمان تنافسيتنا في المنطقة، وكذلك رفع مستوى أمان منشآتنا وتلبية الاحتياجات المدنية المتعددة، وجدنا أن هذا المطار ومطارات أخرى تعكس هذه المنافع لبلدنا".

وأضاف أنه بالتزامن مع خطة إنشاء هذا المطار خُصصت مبالغ مالية لتنفيذ خطط أخرى لصالح صناعة الطيران، منها توفير 8 مركبات للإنقاذ ومكافحة الحرائق في المطار بتكلفة تصل إلى 9.5 مليار نيرة (حوالي 23 مليون دولار أمريكي) وإبرام عقد لنشر كلاب حراسة مدربة في مطاري لاجوس وأبوجا الدوليين بتكلفة تصل إلى 658.8 مليون نيرة (نحو 1.6 مليون دولار أمريكي) للكشف عن الممنوعات والمتفجرات.

يذكر أن مشروع إنشاء مطار ولاية "يوبي" يأتي في إطار خطة استثمارية ضخمة للحكومة النيجيرية تستهدف مضاعفة عدد مطارات البلاد من 31 مطار حاليا إلى 62 مطارا بحلول عام 2023.

و علي صعيد آخر ، أعلن مركز الأمراض النيجيري، تسجيل 304 إصابات جديدة وثلاث حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.



وذكرت صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة في البلاد إلى 2247، بينما بلغ إجمالي الإصابات 185 ألفا و571 حالة، فيما تعافى 168 ألفا و124 شخصا من الفيروس في جميع أنحاء البلاد.