الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

مستشار الأمن القومى العراقى: سنبقى منطلقًا لمبادئ التسامح والوسطية

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن بلاده كانت وما زالت وستبقى منطلقا لمبادئ التسامح والوسطية والاعتدال.

 

جاء ذلك خلال لقائه مدير وأعضاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، والسفير السعودي في بغداد عبدالعزيز الشمري، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية، وناقشا مبدأ التسامح والتعايش بين الشعوب والاعتدال الفكري، ومحاربة التطرف فكريا وإعلاميا، وتعزيز مبدأ التسامح بين الشعوب.

 

ورحب الأعرجي بأعضاء المركز، مؤكدا أن العراق كان ومازال وسيبقى منطلقا لمبادئ التسامح والوسطية والاعتدال، لافتا إلى أن وحدة العراقيين وتلاحمهم كانت وراء ما تحقق من أمن واستقرار مجتمعي.

 

من جانبه، أكد السفير السعودي، أن بلاده تسعى لتأسيس علاقة استراتيجية مع العراق في جميع المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

 

بدوره، أشار مدير المركزالعالمي الدكتور منصور الشمري، إلى اهتمام بلاده بالاستفادة من تجربة العراق الثرية، مبينا أنه لايمكن للعالم أن يمر بمامرّ به العراق من تجارب خرج منها قويا وفاعلا.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العراقية،  الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

 

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنها "سجلت 7151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 9142 شخصًا للشفاء".

 

وأضاف البيان أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 78 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتًا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 111145".

 

وسجل العراق أمس 5634 إصابة بكورونا فيما كان عدد الوفيات 74 حالة.

 

يذكر ان أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين أنه تم إعطاء إجمالي 52.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

 

ووفقًا للبيانات، يقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ125 ألفًا و512 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل من المتوقع أن يستغرق الأمر شهرًا لإعطاء 75% من السكان لقاحًا من جرعتين.

 

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في كندا قبل نحو 35 أسبوعًا.

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