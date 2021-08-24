الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل حفل هيفاء وهبى بالساحل الشمالى

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي بالعلمين الجديدة في الساحل الشمالي، مساء يوم الخميس المقبل وذلك داخل كريستال بيتش.


وحرص الفان أكرم حسني على توجيه كلمة شكر لمنظم الحفل الـdj العالمي ياسر والقائمين عليه لدعوته للحضور وذلك عبر خاصية الاستوري بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".. وهو ما زاد من توقعات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن أشاروا إلى ضرورة تقديم أكرم وهيفاء لأغنية "لو كنت" معًا، خاصة وأن الحفل هو الأول لهما منذ إطلاق الأغنية وحققت نجاحًا كبيرًا على "يوتيوب و"تيك توك".


وكان كليب "لو كنت" الذي جمع هيفاء وأكرم حسني قد تخطى الـ ٢٦ مليون مشاهدة وتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي وتم تصويره في لبنان مع المخرج حسام الحسيني وهو من كلمات ولحن أكرم حسني وتوزيع تومه.


يشارك في إحيائه فريق ديسكو مصر والراقصة أوكسانا ومن تنظيم دي ميديا والماسة وياسر الحريري وأيروس وتم تغير ديكورات المكان خصيصا من أجل الخروج بحفل مبهر للنجمة هيفاء وهبي.

 

وكانت قد تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، ترندات موقع جوجل مؤخرًا، وذلك بعدما نشرت عدة صور لها من إطلالة صباحية داخل منزلها، مثلما ظهر عبر الحساب الرسمي للفنانة هيفاء وهبي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي الصور التي أثارت جدلاً كبيرًا وتفاعلاً بصورة أكبر من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي ما بين معجبين بها ممن أكدوا أنها تصغر في السن كلما ظهرت، في حين هاجم آخرين إطلالتها، معتبرين إياها جريئة بصورة كبيرة.

 

واكتفت هيفاء وهبي خلال العام الجاري بعمل واحد تمثل في أغنية شاركت بها مع الفنان أكرم حسني، وهي أغنية "لو كنت"، التي حققت  نجاحًا فور طرحها خلال وقت سابق من العام الجاري.

 

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبي الدرامية هو بطولتها لمسلسل "أسود فاتح" الذي تم طرحه في وقت سابق من العام الماضي 2020، بمشاركة عدد كبير من النجوم مثل أحمد فهمي، وصبري فواز، وشريف سلامة.

حفل هيفاء وهبى بالساحل الشمالى
حفل هيفاء وهبى بالساحل الشمالى
حفل هيفاء وهبى بالساحل الشمالى
حفل هيفاء وهبى بالساحل الشمالى
حفل هيفاء وهبى بالساحل الشمالى
حفل هيفاء وهبى بالساحل الشمالى
اثار صور على خلال الاول زاد تصوير صورة كلمة مواقع التواصل توقعات عمل لقاء لبنان حفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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