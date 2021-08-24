الثلاثاء 24 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

كارمن سليمان
كارمن سليمان

كارمن سليمان

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
238927504_232042642173652_6758005362805163821_n
238927504_232042642173652_6758005362805163821_n
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة
حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

أشرف زكى يهدد أحمد سعد وسمية الخشاب بالشطب من نقابة الممثلين

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

تنفيذا لتكليفات الرئيس.. عودة المصريين العالقين فى أفغانستان على متن طائرة حربية إلى القاهرة

«برشامة» وراء تدهور حالته مؤخرًا.. الفنان عادل الفار يكشف تفاصيل وضعه الصحي

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

ماجد حبته

اللاجئون درجات!

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

القس. رفعت فكرى

التشجيع والإبداع

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

صور

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

مؤتمر وزيرة الصحة لاستعراض وضع كورونا في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

منع الاحتكاك المباشر.. تعليمات إسرائيلية جديدة على حدود غزة

إسرائيل تقصف غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة

إطلاق بالونات حارقة من غزة تجاه مستوطنات إسرائيل