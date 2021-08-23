مصري عائد من أفغانستان: نشكر الرئيس السيسى

وجه الدكتور أيمن صلاح أحد العائدين من أفغانستان، بخالص الشكر والتقدير للقيادة المصرية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى صدق على إرسال طائرة عسكرية لنقل البعثة المصرية فى أفغانستان.

كما وجه خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، الشكر للجهات المعنية منها القوات المسلحة ووزارة الخارجية والسفارة المصرية بأفغانستان لجهودهم لإعادتهم إلى أرض الوطن.

ووصل، منذ قليل، المصريون العالقون فى أفغانستان على متن طائرة حربية بمطار شرق القاهرة الحربي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالمصريين فى الخارج وبمناطق النزاعات والحروب والأوبئة.

وعاد إلى القاهرة كل من الجالية المصرية، والبعثة الأزهرية، ومسئولي السفارة المصرية فى أفغانستان، وقامت القوات المسلحة بتجهيز أعلى مستويات التأمين الطبي والتأمين الإداري لاستقبال العائدين.