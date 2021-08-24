مصرع مسن فى حادث على محور 30 يونيو بسبب السرعة الزائدة

استقبلت مستشفى السلام جثة هامدة لشخص يدعي صلاح محمود فايز، ويبلغ من العمر 65 عاماً، نتيجة حادث تصادم سيارة في بندورة الرصيف بمحور 30 يونيو.



تم نقل المذكور بواسطة سيارة الإسعاف، ووصل المذكور إلي مستشفي 30 يونيو التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل جثة هامدة.

تلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالحادث، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي علي أعلي مستوى للوقوف علي ملابسات الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، علي أن تتولى النيابة الهامة التحقيق.

في ذات السياق، لقي شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، مصرعه بمحافظة بورسعيد، إثر الإعتداء عليه من آخرين في منطقة القابوطي، نطاق حي الضواحي.

واستقبلت مستشفي الزهور المركزي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل عبد الرحمن محمد السوداني، مصاباً بكدمة في الصدر، وحالته العومة خطيرة، وأثناء التعامل معه من قبل الأطباء لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالحادث ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي أسباب الحادث، وسرعة ضبط الجناة، لتتولي النيابة العامة التحقيق.