الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

كواليس زيارة وزير الإسكان لمشروعات مصر للأسمنت المسلح بالغربية

وزير الإسكان
وزير الإسكان

استقبل المهندس  نشأت مرسى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وذلك لمتابعة المشروعات التي تنفذها الشركة ضمن «حياة كريمة» بمحافظة الغربية، جاء ذلك  في حضور اللواء إيهاب خصر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال الجولة، أشاد وزير الإسكان، بنسب التنفيذ المرتفعة للشركة والتي تتجاوز ٩٥% في الشبكات و٩٣% في خطوط الطرد و٦٥% للمحطات في فترة حوالي 6  أشهر من بدء التنفيذ.

وبعد انتهاء الزيارة، تفقد الرئيس التنفيذي للشركة بعض مشاريع الشركة الجاري تنفيذها في محافظة الدقهلية، منها محطة تنقية مياة ميت غمر، ومحطة معالجة الصرف الصحي بميت العامل مركز أجا، كما تفقد سير العمل في محطة معالجة الصرف الصحي بسنهوا مركز منيا القمح.

وتتضمن مبادرة حياة كريمة، خطط للارتقاء بوعي المواطن واستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، لتشمل مشروعات لمواجهة الكثافة الطلابية وإحياء وتعزيز الهوية المصرية ومجابهة التعصب، ونشر التنوير وتطوير الوعي الجمعي والاهتمام بالنشء لخلق جيل قادر على استكمال بناء الوطن.

ويأتي تطوير القطاع التعليمي، على رأس أولويات بناء الإنسان المصري من ضمن المستهدفات الرئيسية لمبادرة تطوير قرى" حياة كريمة"، وتستهدف الخطة المدرجة العمل على تقليل الكثافة الطلابية، وإتاحة الخدمات التعليمية في المناطق المحرومة، وتصل مخصصات "حياة كريمة" في خطة عام 2022/21، لتبلغ 200 مليار جنيه، منها 4.4 مليار جنيه للتعليم.

مصر طلاب وزارة تعليم خدمات قمح الوطن عمل مجتمع محافظة الشرقية هيئة لوز

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وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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