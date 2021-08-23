حصاد «القوى العاملة» اليوم.. تحويل 6.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الإثنين، العديد من الأحداث الهامة، حيث أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالًا لما تم تحويله سابقًا، تم تحويل القائمة الـ46 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 340 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا.

وقال الوزير، إن المستحقات بلغت 391 ألفًا و893 دولارًا، أى ما يعادل 6 ملايين و130 ألف جنيه مصري تقريبًا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

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كما أعلن وزير القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 2805 شاباً، بينهم 65 شابًا من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 10489 راغب عمل منهم 125 من ذوي القدرات، وتوفير 171 فرصة عمل، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

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فيما أعلن محمد عيسى مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، عن قيام المديرية خلال شهر يوليو الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتفتيش على 32 منشأة، وإعادة التفتيش 89 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 27 محضرًا، ومنح مهلة قانونية لـ86 منشأة أخرى.

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 251 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 154 محضرًا عماليًا، وبحث 26 شكوى، فضلًا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 60 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابعة للمديرية.

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بينما نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالسعودية في الحصول على مستحقات طبيب بشري كان يعمل بأحد مستشفى الدمام المركزي بالرياض، ووافته المنية وهو على رأس العمل، حيث بلغت مستحقاته 95 ألفًا و 588 ريالًا سعوديًا، أي ما يعادل 399 ألفا و558 جنيهًا تقريبًا.

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