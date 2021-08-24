الثلاثاء 24 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تفاصيل مسابقة دار تويا للنشر فى القصة والرواية والكتب النوعية

دار تويا للنشر
دار تويا للنشر

أعلنت دار تويا للنشر والتوزيع عن مسابقتها السنوية في نسختها الثانية، والتي بدأت اليوم وتنتهي في 23 من شهر سبتمبر المقبل.

المسابقة تشمل أفرع "القصة القصيرة.. مجموعة قصصية بدون شروط"، و"الرواية.. موضوع حر وبدون حد لعدد الكلمات"، و"الكتب النوعية في كافة المجالات الانسانية".

وجاءت شروط المسابقة كالتالي: يتم إرسال العمل في صورة ملف word أو pdf مصحوبا بملف منفصل به ملخص للعمل الإبداعي، وبيانات الكاتب من اسم وعنوان ووسيلة للتواصل، وإقرار بملكيته الفكرية للعمل. 

وأعلنت الدار أنه يتم استقبال الأعمال اعتبارًا من تاريخ إعلان المسابقة، وينتهي استقبال الأعمال يوم 23 سبتمبر القادم، بحيث ترسل الأعمال على إيميل المسابقة [email protected] .

وجاء في كلمة دار تويا عن المسابقة: "لأن الإبداع أهم أهدافنا، وتجسيده على الورق بين ألوان غلاف بديع مهمتنا، تقديرًا لمن يمنحون من أرواحهم قبسًا من الجمال يزينون به ساعات من أيام القارئ الذي نعمل في الأساس لأجل متعته.. ولأننا بدأنا هذا الطريق في أول دورة لمسابقة تويا، بمنتهى الشفافية، وبكل الجهد لانتقاء أكثر الإبداعات إتقانًا وتميُّزًا، وجب علينا الآن إصدار النسخة الثانية من المسابقة".

وعلى هامش المسابقة تستمر مسابقة تويا للقراء، حيث يرسل القارئ مراجعته التحليلية ونقده الانطباعي أو كيفما يراه، فيما لا يزيد عن 1000 كلمة، عن أي كتاب من إصدارات تويا، وسوف يتم نشر المراجعات القيِّمة مجمعة في كتيب يحمل عنوان: قارئ تويا المميز - يتم نشر منشورات متتابعة عن الفائزين في المسابقة الأولى كيف بدؤوا معنا، وأين وصلوا الآن - يتم إعلان قائمة قصيرة في موعد سنعلنه قريبًا، ثم يتم إعلان الفائزين في احتفالية تليق بإبداعاتكم وبدعم تويا. 

يذكر أن دار تويا تأسست عام 2014 ونشرت العديد من العناوين التي لاقت إقبالا كبيرا بين القراء بلغت 150 عنوانًا، كما أن النسخة الماضية من الجائزة والتي قام بالتحكيم فيها العديد من النقاد الكبار وتكللت بالتجاح كان لها أثرا كبيرا في ثرا المكتبة العربية بمؤلفات أصبح لها اسم بين القراء الآن.


 

دار تويا للنشر والتوزيع القصيرة الرواية الكتب النوعية مسابقة أدبية قصة قصيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

أشرف زكى يهدد أحمد سعد وسمية الخشاب بالشطب من نقابة الممثلين

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

تنفيذا لتكليفات الرئيس.. عودة المصريين العالقين فى أفغانستان على متن طائرة حربية إلى القاهرة

«برشامة» وراء تدهور حالته مؤخرًا.. الفنان عادل الفار يكشف تفاصيل وضعه الصحي

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

ماجد حبته

اللاجئون درجات!

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

القس. رفعت فكرى

التشجيع والإبداع

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

صور

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

مؤتمر وزيرة الصحة لاستعراض وضع كورونا في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

منع الاحتكاك المباشر.. تعليمات إسرائيلية جديدة على حدود غزة

إسرائيل تقصف غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة

إطلاق بالونات حارقة من غزة تجاه مستوطنات إسرائيل