تفاصيل مسابقة دار تويا للنشر فى القصة والرواية والكتب النوعية

أعلنت دار تويا للنشر والتوزيع عن مسابقتها السنوية في نسختها الثانية، والتي بدأت اليوم وتنتهي في 23 من شهر سبتمبر المقبل.

المسابقة تشمل أفرع "القصة القصيرة.. مجموعة قصصية بدون شروط"، و"الرواية.. موضوع حر وبدون حد لعدد الكلمات"، و"الكتب النوعية في كافة المجالات الانسانية".

وجاءت شروط المسابقة كالتالي: يتم إرسال العمل في صورة ملف word أو pdf مصحوبا بملف منفصل به ملخص للعمل الإبداعي، وبيانات الكاتب من اسم وعنوان ووسيلة للتواصل، وإقرار بملكيته الفكرية للعمل.

وأعلنت الدار أنه يتم استقبال الأعمال اعتبارًا من تاريخ إعلان المسابقة، وينتهي استقبال الأعمال يوم 23 سبتمبر القادم، بحيث ترسل الأعمال على إيميل المسابقة [email protected] .

وجاء في كلمة دار تويا عن المسابقة: "لأن الإبداع أهم أهدافنا، وتجسيده على الورق بين ألوان غلاف بديع مهمتنا، تقديرًا لمن يمنحون من أرواحهم قبسًا من الجمال يزينون به ساعات من أيام القارئ الذي نعمل في الأساس لأجل متعته.. ولأننا بدأنا هذا الطريق في أول دورة لمسابقة تويا، بمنتهى الشفافية، وبكل الجهد لانتقاء أكثر الإبداعات إتقانًا وتميُّزًا، وجب علينا الآن إصدار النسخة الثانية من المسابقة".

وعلى هامش المسابقة تستمر مسابقة تويا للقراء، حيث يرسل القارئ مراجعته التحليلية ونقده الانطباعي أو كيفما يراه، فيما لا يزيد عن 1000 كلمة، عن أي كتاب من إصدارات تويا، وسوف يتم نشر المراجعات القيِّمة مجمعة في كتيب يحمل عنوان: قارئ تويا المميز - يتم نشر منشورات متتابعة عن الفائزين في المسابقة الأولى كيف بدؤوا معنا، وأين وصلوا الآن - يتم إعلان قائمة قصيرة في موعد سنعلنه قريبًا، ثم يتم إعلان الفائزين في احتفالية تليق بإبداعاتكم وبدعم تويا.

يذكر أن دار تويا تأسست عام 2014 ونشرت العديد من العناوين التي لاقت إقبالا كبيرا بين القراء بلغت 150 عنوانًا، كما أن النسخة الماضية من الجائزة والتي قام بالتحكيم فيها العديد من النقاد الكبار وتكللت بالتجاح كان لها أثرا كبيرا في ثرا المكتبة العربية بمؤلفات أصبح لها اسم بين القراء الآن.



