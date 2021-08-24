استقرار أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 24-8-2021

تشهد محركات البحث الإلكترونية، عمليات بحث كبيرة بشكل يومي، عن أسعار مواد البناء، ومنها سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 24 /8 /2021.

سعر الأسمنت اليوم

استقرت أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي والأبيض والمقاوم والمخلوط اليوم الثلاثاء 24 /8 /2021، في جميع الشركات العاملة في القطاع.



أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي

يبلغ سعر طن الأسمنت المسلح اليوم 920 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة سيناء اليوم 850 جنيهات.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة سيناء 425 اليوم 845 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل اليوم 875 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة حلوان اليوم 885 جنيه.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة المصري اليوم 883 جنيه.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويدي اليوم 913 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف اليوم 850 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السهم اليوم 873 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة المسلة اليوم 870 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة المعلم اليوم 860 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويس اليوم 880 جنيهًا.

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أسعار الأسمنت الأبيض

يبلغ سعر طن أسمنت الأبيض العادة اليوم 2500 جنيه.

يبلغ سعر طن أسمنت سوبر سيناء اليوم 2460 جنيهًا.

يبلغ سعر طن أسمنت سوبر رويال اليوم 2390 جنيهًا.

يبلغ سعر طن أسمنت رويال العادة اليوم 2430 جنيهًا.

يبلغ سعر طن أسمنت الواحة الأبيض اليوم 2425 جنيهًا.



أسعار الأسمنت المخلوط

يبلغ طن أسمنت شركة إيه وان اليوم 690 جنيهًا.

يبلغ طن أسمنت شركة النخيل اليوم 680 جنيهًا.

يبلغ طن أسمنت شركة السويدي تشطيبات اليوم 725 جنيه.

يبلغ طن أسمنت شركة الواحة اليوم 725 جنيهًا.

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أسعار الأسمنت المقاوم

يبلغ طن أسمنت شركة آسيك سي ووتر اليوم 900 جنيهًا.

يبلغ طن أسمنت شركة السويس سي ووتر اليوم 915 جنيهًا.

يبلغ طن أسمنت شركة السويدي اليوم 935 جنيها.

يبلغ طن أسمنت شركة السهم اليوم 898 جنيه.

يبلغ طن أسمنت شركة قاهر البحار اليوم 935 جنيهًا.