الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 أشخاص من أسبانيا وتايلندا فى حادث انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية مطروح

إسعاف
إسعاف

أصيب اليوم 5 أشخاص من بينهم 3 فتيات من تايلندا وإسبانيا في حادث انقلاب سيارة بطريق “الإسكندرية - مطروح” وتم نقلهم إلى مستشفي العلمين النموذجي. 
 

وحصلت الدستور علي أسماء المصابين وهم  “ شنتا كان لمباي ٢٦سنة من تايلندا مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد وحيد متولي ٣٨سنة مصاب بجرح قطعي باليد اليمني وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد وحيد عطالله ٣٨سنة، ومايا محمد وحيد عطالله عام ونصف من أسبانيا مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، وإرينا أريفانوا ٤١ سنة من أسبانيا مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات بالجسم". 

 

وعلى الفور تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.  
 
نصائح لتجنب حوادث الطرق
يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:
- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.
- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.
- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.
- الانتباة إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.
- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.
- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.
- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.
- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.
- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

انقلاب سيارة مستشفى العلمين النموذجي اصابة 5 اشخاص طريق الإسكندرية مطروح اسبانيا تايلندا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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