طرق  زراعة «اللوف» فى الحقول حتى الحصاد

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طرق زراعة اللوف من الزراعة حتى الحصاد للمحصول، حيث تبدأ زراعة بذور اللوف بالمشاتل في النصف الأول من فبراير من كل عام، وأن عملية التأخير في الزراعة تقلل من نسبة تسويقه.

تجهيز الأرض للزراعة

أولًا: الزراعة على الأسلاك

تحرث الأرض مرتين للتنعيم، ثم عمل أسلاك لزراعة المحصول، وتجهيز قوائم من الخشب قطرها 10 سم وتدهن من الطول 60 سم لتجنب تآكل الخشب، وتدفن جزء من قوائم الخشب بالأرض، وعمل سنادات للقوائم في نهاية الأطراف، وتشد الأسلاك على ارتفاع يصل إلى مترين لتصبح مربعات أبعادها متر طولي وعرضي، وأسفلها مصطبة من الأسمنت والزلط .

تملئ الجور المنزرعة على مسافة 30 سم بالسماد البلدي، وعمل حفرة لوضع النباتا،ت ثم تضغط التربة لغلقها من الجوانب، ثم تبدأ عملية الري.

ثانيًا: الزراعة بالمشتل

تنقع البذور لمدة 24 ساعة وتكمر قبل زراعتها بالمشتل، تزرع في أحواض صغيرة مساحتها 5 أمتار، وترك مسافة بين الجور 10 سم، وتزرع 3 نباتات بالجورة، وتروى الأرض بعد الزراعة كل يومين.

كيفية الخدمة للأرض

- الري: تروى النباتات المنزرعة بالأراضي الصفراء والثقيلة كل 3 أيام، والأراضي الرملية تروى كل يومين، وعندما يصل النبات إلى طول 80 سم تتم عملية الري كل 8 أيام، و4 أيام بالأراضي الرملية حتى ينضج المحصول.

- التسميد: يتطلب زراعة اللوف في الأراضي المستديمة إلى كمية كبيرة من الأسمدة مثل 40 م3 سماد بلدي قبل حرث الأرض بجانب الأسمدة الكيماوية، وفي حالة الزراعة بالأراضي الصفراء تكفي كمية الأسمدة بالجور، وتسمد النباتات بالكميائية قبل إزهارها وخلاله على 5 دفعات من سوبر الفوسفات وسلفات النشادر.

- العزيق : إزالة الحشائش بالأراضي المستديمة والمشاتل، ويكون بشكل سطحي لعدم خدش الجذور، ويتم قبل عمليات التسميد.

- الإزهار : يبدأ نبات اللوف بالإزهار في شهر يونيو حتى سبتمبر، ويصل إلى القمة في أغسطس لتبدأ مرحلة التسميد.

نضج المحصول

يبدأ جمع المحصول من شهر أغسطس حتى شهر يناير على دفعات عندما تظهر على الكيزان العلامات التالية :

1- إصفرار لون الكوز؛ نتيجة فقد المياه وجفاف الألياف وتماسكها.

2- الناضجة تحدث صوتًا رنانًا، أما الغير ناضجة تحدث صوتًا مكتومًا عند خبطها.

جمع المحصول

يجمع من خلال قصه من العنق، وينقل إلى مناشر للشمس، ويدق بالخشب لفصل القشرة الخارجية والبذور، ثم تشق الكيزان بالطول وتترك في أحواض للتخلص من المادة المخاطية بها لسهولة بيعها.