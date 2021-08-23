التصريح بدفن جثة طفل دهسته سيارة أمام أحد أندية حلوان

صرحت نيابة حلوان الجزئية بدفن طفل عقب دهسه من سيارة ميكروباص بجوار أحد أندية حلوان أثناء عبوره الطريق.

ولقى طفل مصرعه دهسته سيارة ميكروباص حال عبوره الطريق بمدينة حلوان، وتحفظت قوات الأمن على السائق المتسبب في الحادث.

وردت إشارة للعميد أحمد الشربيني، مأمور قسم شرطة حلوان، من غرفة عمليات المرور، مفادها مصرع الطفل "أحمد.هـ"، 14 سنة، في حادث سير بطريق نادي حلوان العام، دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى العام، وقام سائق السيارة بتسليم نفسه لقوات الشرطة، وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المتوفى.

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

أوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.



وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.