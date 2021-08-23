البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية صربيا

استقبل البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مساء الإثنين، وزير الخارجية الصربي H. E. Mr. Nikola Selakovic والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مصر التي بدأت أمس، والتي حرص خلالها على لقاء البابا وزيارة دير القديس الأنبا بيشوي، والتعرف على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ونقل الوزير الصربي تحيات رئيس جمهورية صربيا، ألكسندر فوتشيتش، وكذلك بطريرك الكنيسة الصربية الأرثوذكسية البطريرك، بورفيريوس.

تحدث البابا خلال اللقاء عن تاريخ الكنيسة القبطية وعن وحدتنا الوطنية، حيث يعيش جميع المصريين حول نهر النيل بروح الأسرة الواحدة.

وأشار البابا إلى رغبته في دعوة بطريرك الكنيسة الصربية لزيارة الكنيسة القبطية، وأعرب الضيف الصربي عن سعادته بذلك، وفي ختام الزيارة تم تبادل الهدايا والتقاط الصور التذكارية.

واختتمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم السيدة العذراء مريم، والذي استمر على مدار 15 يومًا متتاليًا.

وتضمن البرنامج اليومى للعذراء، كورال للأطفال أو الشباب يشمل مدائح وتراتيل العذراء باللغات العربية والقبطية واليونانية القديمة، وتختتم النهضات فى كل يوم بعظة روحية، تستضيف خلالها كل كنيسة أسقفًا أو كاهنًا أو خادمًا من مكان خارج الإيبارشية، حتى تنتهى فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

ومن أشهر تلك الأديرة والكنائس: دير السيدة العذراء الشهير بالمخرق، وديرها بـ"درنكة" بالجبل الغربي لمدينة أسيوط، الذى يستقبل نحو مليونى زائر من مسلمين ومسيحيين بمختلف محافظات مصر، سنويًا، بالإضافة إلى دير العذراء الشهير ببياض، والذى يقع فى محافظة بنى سويف، ودير العذراء الجنادلة بأسيوط، والعذراء جبل الطير بالمنيا، وكنيسة السيدة العذراء مريم بمسطرد، التى يأتى إليها الزوار من مختلف المدن للتبرك منها، بالإضافة لكنيسة العذراء مريم المغيثة بحارة روم.

"صوم العذراء" هو صوم من الدرجة الثانية، يسمح فيه بتناول الأسماك، ماعدا يومىّ الأربعاء والجمعة، وهناك بعض من الأقباط يمتنعون عن أكل الأسماك ويكتفون بالمأكولات النباتية فقط، وهناك البعض الآخر يصومون خلاله بالماء والملح فقط، خاصةً أصحاب النذور، الذين لهم طلبات خاصة من الله، وخلال فترة الصوم يزهدون الطعام ويترجون العذراء لتشفع لهم عند الله يلبى طلباتهم.