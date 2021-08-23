الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس يفتتح الندوة التكوينية لخدام الإيبارشية

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

افتتح الأنبا باسيليوس فوزي، مطران الإيبارشية، اليوم، الندوة التكوينية لخدام الإيبارشية، المقامة ببيت الخدمات والتكوين بسمالوط، وذلك في الفترة من الثالث والعشرين، وحتى السابع والعشرين من الشهر الجاري.

جاء ذلك في حضور الأب يوحنا صموئيل، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، وأعضاء المكتب. وقد ألقى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية على الحاضرين حول (الالتزام والاستفادة من الموضوعات)، ثم تلا ذلك كلمة الأب يوحنا صموئيل، الذي أعطى نبذة عن الندوة، والمُحاضرين، والموضوعات، كما تم التقاط الصور التذكارية.

 

الانبا الانبا باسيليوس الندوة التكوينية أخبار الكنيسة

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