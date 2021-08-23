الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يناقش مشاريع الرصف الجارية بالخطة الاستثمارية

اجتماع محافظة الغربية
اجتماع محافظة الغربية

ناقش اليوم طارق رحمي محافظ الغربية، الموقف التنفيذي لمشاريع الرصف الجارية بالمحافظة بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ  وممثلي الهيئات والشركات المنفذة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الشركات المنفذة الجدول الزمني لإنهاء كافة المشروعات في الوقت المحدد وذلك قبل بداية الخطة الجديدة.

بدء الاجتماع بمناقشة أعمال الرصف بمدينة طنطا، حيث ناقش المحافظ موقف الرصف بشارع الإسكندرية وتم التوجيه  بوضع الطبقة السطحية والنهائية قبل يوم 3 سبتمبر القادم مع استكمال الجزء الخاص بالمعدية في يناير المقبل لحين الانتهاء من أعمال رفع المناسيب، كما ناقش المحافظ الأعمال الجارية بشارع شمس الدين بسكة المحلة ووجه المحافظ باستلام الشارع قبل نهاية الشهر الجاري، كما تم التأكيد على الانتهاء من شارع السكة الجديدة والاستلام خلال موعد أقصاه 15 أكتوبر المقبل.

وفي السياق، ناقش محافظ الغربية أعمال الرصف الجارية  في شوارع قرية ميت يزيد بمركز السنطة والذي تم الاتفاق على الانتهاء منه يوم ٢٦ من الشهر الجاري، طريق ميت حبيش حتى السنطة بطول ٦ كيلومتر والذي سيتم الانتهاء منه في أكتوبر المقبل، إلى جانب استلام الطريق المؤدي إلى المجزر النصف آلى بقرية شبشير الحصة غدًا.

وفي مركز ومدينة المحلة الكبرى ناقش المحافظ الأعمال الجارية في ٧ شوارع وأسباب توقف نسب التنفيذ بها " داير الناحية بطرنه ، داير الناحية من كوبري عبد العزيز حتى طريق لومانة بكفر دمرو ، استكمال شارع داير الناحية بطرنه ، شارع عبد العزيز عبد الغفار حتى ترعة الأربعين ، استكمال شارع داير الناحية بسامول ، شارع عمر بن الخطاب بقرية العامرية وطريق المقابر بالسجاعية "، حيث تم مناقشة كافة التحديات ووضع جدول زمني للانتهاء منها خلال العام الحالي.

واختتم الاجتماع بمناقشة أعمال الرصف الحالية بمدينة المحلة حيث تم عرض موقف الرصف بشارع الرجبي والذي تم رشه بطبقة MCO وجاري وضع الطبقة السطحية به، إلى جانب رصف شوارع السلخانة، الإنتاج، الترعة، شارع جمال عبد الناصر وشارع عبد الحي شاهين والمتوقع الانتهاء منه في مطلع الشهر المقبل.

محافظ الغربية يناقش مشاريع الرصف الجارية بالخطة الاستثمارية مع الهيئات والجهات المنفذة رحمي يوجه بسرعة إنهاء الأعمال ووضع الطبقات السطحية النهائية بالشوارع قبل البدء في الخطة الجديدة باب المحلة الكبري محافظ الغربية الخطة الاستثمارية نائب المحافظ طارق رحمي عمر بن الخطاب مدينة المحلة الجدول الزمني وقف التنفيذ الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ الاستثمارية لمشاريع الرصف الجارية لإسكندرية الشهر الجاري شارع الاسكندرية الموقف التنفيذى مدينة طنطا الاستثماري السنطة

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وائل لطفي

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