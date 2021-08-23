عبدالرحيم كمال للرئيس السيسى: «مستعد أقدّم أى عمل مجانًا»

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد».

وتحدث الرئيس السيسي مع عزة مصطفى مقدمة البرنامج، وضيفها المؤلف عبدالرحيم كمال، أثناء حوار عن مسلسل «القاهرة كابول».

ووجّه الرئيس السيسي، رسالة إلى الكاتب، قائلًا: «أنت شخصية رائعة تتحدث بشكل يعكس حجمًا من المعرفة ورقي الفكر والثقافة، وأقول لك: جهّز اللي أنت عايزه وأنا معاك، قضايانا كتير، وتناولها مهم جدًا، ودعمي للإبداع موجود ومجهز له كويس، وبطلب منك إنك تعمل عمل تحشد فيه كل الموهبة في أسرع وقت ممكن لبناء الوعي الحقيقي».

ورد عبدالرحيم كمال، قائلاً: «يا فندم ألف شكر، ودي ثقتنا في حضرتك ورؤيتك، أنا بشكر حضرتك، هو ده عشمنا، ودي الرؤية اللي إحنا مستنيينها، وأنا حسيت بالفخر وثقتي في نفسي وبلدي زادت، وأنا مستعد أقدم أي عمل مجانًا، لأنه مكسبي أكبر بكتير من أي أجر آخر، وعندنا مواهب كتير جدًا والله يا فندم».

وأضاف: «كان لا بد من تجديد الخطاب الروحي قبل تجديد الخطاب الديني، تجديد الخطاب الديني على مستوى الشكل لن يؤتي ثماره، من المهم ندخل لروح الناس ونجدد المفاهيم».

وتابع: «الفن ليس في ميزان ضد الدين، وإنما أحد أجنحة الدين، والدين أحد أجنحة الرقي.. الهدف نبقى بني آدمين».