اعتماد نتيجة اختبار الرواق الأزهرى للعلوم الشرعية والعربية

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة اختبار الرواق الأزهري للعلوم الشرعية والعربية، دفعة 2021- 2022، حيث بلغت نسبة النجاح 41%، بحضور الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالأزهر، والدكتور هاني عوده، مدير الجامع الأزهر.

وطالب وكيل الأزهر من مسئولي الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، ألا يدخروا جهدًا في سبيل حصول كل الدارسين على قسطًا مناسبًا من العلوم الشرعية والعربية، وهو ما يجعلهم محصنين تجاه كل الأفكار المغلوطة والمشوهة، مؤكدا أن هذا هو دور الأزهر منذ أكثر من ألف عام وسيظل منارة للعلوم الشرعية والعربية وقبلة لمن أراد تعلمها.

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، أن عدد المتقدمين للالتحاق بأروقة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر هذا العام، بلغ حوالي 80 ألف متقدم، يمثلون جنسيات وفئات مختلفة، وهو ما يعكس المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الأزهر في نفوس المسلمين، كما أن الاختبارات تمت في هدوء وشفافية تامة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ولأول مرة يتم تطبيق لائحة الجامعة من أعمال الكونترول والترقيم السري والتسليم والتسلم ودرجات الرأفة والرصد والتصحيح، لضمان سرية ونزاهة الاختبارات.

وتيسيرًا على المتقدمين وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط:

https://www.azhar.eg/query?fid=140

يأتي ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وحرصه على إتاحة الفرصة لجميع الفئات لتحصيل العلوم الشرعية والعربية، ودعمه لمواجهة الأفكار المتطرفة من خلال تحصين المسلمين بصحيح الدين وفق المنهج الوسطى.