رئيس دار الكتب: رقمنة 48 ألف مخطوطة.. وأرشفة إلكترونية لـ120 مليون وثيقة

قالت الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إن الهيئة لديها ١٢٧ مكتبة خاصة برموز الفكر والإبداع فى مصر، توجد منها ١٧ فى الدار، والباقى بالمخازن، مشيرة إلى أنها منذ توليها رئاسة الهيئة تسلمت الدار أكثر من مكتبة لقراء عاديين، وعددًا من الخطابات لبعض الأشخاص يريدون إهداء مكتباتهم إليها.

وأضافت، فى حوارها مع «الدستور»، أن هناك لجنة لرصد الوثائق والمخطوطات، تتولى متابعة ما يظهر من مخطوطات على مواقع تلك المزادات ومعرفة ما إذا كانت أصلية من عدمه، لافتة إلى أنه منذ عام ٢٠١٩ حتى اليوم وردت للدار خطابات تزعم وجود معروضات فى مزادات بالخارج، وعندما أجريت التحريات تبين أنها لا تخص الدار. وكشفت عن أن الدار تجهز حاليًا مشروع قانون لتعديل أحكام القانون الخاص بحماية المخطوطات رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩، بعدما استردت الدار عددًا من المخطوطات من المزادات الأجنبية خلال العامين الماضيين، منوهة بأن الدار انتهت من رقمنة ٤٨ ألف مخطوطة من إجمالى ٦٠ ألفًا بواسطة تقنية «الباركود»، ولديها ١٢٠ مليون وثيقة نسعى لرقمنتها فى إطار بروتوكول تعاون بين الهيئة وجمعية المكنز الإسلامى.

■ ما مصير الـ١٢٧ مكتبة الخاصة برموز الفكر والإبداع التى تم تسليمها للدار؟

- لدينا بالفعل ١٢٧ مكتبة خاصة برموز الفكر والإبداع فى مصر، توجد منها ١٧ فى الدار، والباقى موجود فى المخازن.

ومنذ توليت رئاسة الهيئة تسلمنا أكثر من مكتبة لقراء عاديين، وتسلمنا عددًا من الخطابات لبعض الأشخاص يريدون إهداء مكتباتهم إلى الدار، وهناك لجنة لتقييم هذه المكتبات، وبعد تقييمها ومعرفة ما إذا كانت تحتوى على كتب قيمة تستحق، يتم ضمها إلى الدار.

■ هل تسلمت الدار المكتبة الخاصة بالمفكر الكبير لويس عوض؟

- لم يحدث، ومؤخرًا أُشيع أن شقيق المفكر الراحل سلّم المكتبة للدار، لكن ذلك غير صحيح.

■ ما دور لجنة رصد الوثائق والمخطوطات فى المزادات الأجنبية؟

- الدكتور هشام عزمى وقت رئاسته الدار، شكّل لجنة لرصد الوثائق والمخطوطات، وهى تابعة لإدارة المخطوطات، وتتولى متابعة ما يظهر من مخطوطات على مواقع تلك المزادات ومعرفة ما إذا كانت الوثائق المعروضة فى تلك المزادات مختومة أم لا، أو أصلية من عدمه، ومنذ عام ٢٠١٩ حتى اليوم وردتنا خطابات تزعم وجود بعض المخطوطات فى مزادات بالخارج، وعندما تحرينا تأكدنا أن ما يُنشر بالمزادات بالخارج لا يخص الدار.

■ وافق مجلس «النواب» على تعديل قانون حماية المخطوطات.. هل هناك مشروع جديد ستتقدم به الدار لضبط وتنظيم الأمر؟

- نجهز حاليًا مشروع قانون لتعديل أحكام القانون الخاص بحماية المخطوطات رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩، بعدما استردت الدار عددًا من المخطوطات من المزادات الأجنبية خلال العامين الماضيين، فى الوقت نفسه انتهينا من رقمنة ٤٨ ألف مخطوطة من إجمالى ٦٠ ألف مخطوطة بواسطة تقنية «الباركود»، ولدينا ١٢٠ مليون وثيقة نسعى لرقمنتها فى إطار بروتوكول تعاون بين الهيئة وجمعية المكنز الإسلامى، وهى مؤسسة علمية غير هادفة للربح، أُنشئت لدعم التراث الفكرى والثقافى والفنى الإسلامى، وحمايته ونشره بكل الطرق المناسبة.

■ كيف استفادت الدار من مشروع الرقمنة لتقديم خدماتها للباحثين فى مصر وخارجها؟

- الهيئة توفر الوثائق للباحثين مجانًا، كما يستطيعون الحصول على نسخة مصورة أو رقمية منها، أما بالنسبة إلى المخطوطات التى تمت رقمنتها فى الدار فتتم إتاحتها مجانًا للجميع عبر موقع الدار الإلكترونى دون أى تكلفة مالية.

وتزامنًا مع جائحة «كورونا»، قدمنا العديد من الكتب الصادرة عن دار الكتب عبر منصات وزارة الثقافة الرقمية، كما نُتيح باستمرار عبر معارض الكتب العديد من الوثائق، ونجهز حاليًا معرضًا يتضمن ما نُشر فى الصحف المصرية حول المفكر ثروت عكاشة، كما نُعد لندوة عن ذكرى السادس من أكتوبر، وصالون ننظمه عن الحدث نفسه يقدمه الكاتب الصحفى طارق الطاهر فى شهر أكتوبر المقبل بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، كما نجهز حدثًا خاصًا بالدكتور طه حسين بالتعاون مع قطاع التنمية الثقافية والمركز القومى للترجمة خلال الفترة المقبلة.

■ ما الإجراءات التى تتبعها الدار لحفظ المخطوطات والوثائق من تقلبات المناخ؟

- لدينا فى أكثر من ٤٠ مخزنًا تابعًا لدار الكتب والوثائق عدد من الأجهزة تسحب الرطوبة من الهواء للحفاظ على الوثائق والمخطوطات فى درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية، كما لدينا أجهزة تقيس درجة الرطوبة وهو ما يتابعها مسئول المعمل، كما يتم تعقيم المخازن سواء دار الكتب أو الوثائق مرتين سنويًا من خلال خطة دورية على مدار العام.

■ كيف يمكن الاستفادة من هذه الوثائق ماديًا؟

- هذا الأمر غير متاح حتى الآن، لكنه على أجندة النقاش فى إطار المتاح من المخطوطات والوثائق، على أن يتم تقديمها رقميًا بتكلفة مادية رمزية، كما أننا نعمل الآن فى إطار مشروع بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومؤسسة الأهرام لرفع عدد من المخطوطات والوثائق رقميًا عبر المنصات الإلكترونية.

■ إلى أين وصل مشروع لائحة الموارد البشرية وبنودها الخاصة بالأجور والرعاية الطبية والاجتماعية للعاملين؟

- الموضوع برمته حاليًا فى يد مجلس الوزراء، خاصة بعد حصولنا على فتوى من الجمعية العمومية لمجلس الدولة لأخذ الرأى والفتوى فيما يتعلق بمشروع اللائحة الجديدة دون التقيد بقانون ٨١ لسنة ٢٠١٦، وهو ما طالب به الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وقد أفتى قسم التشريع بمجلس الدولة بأن الدار غير مقيدة بأى بند فى قانون ٨١ عند إعداد لائحة الموارد البشرية، خاصة أن الرواتب بالدار ضعيفة بالفعل، واتخذنا كل إجراءاتنا مع وزارة المالية، وتم تحويل الأمر إلى مجلس الوزراء، خاصة أن اللائحة منذ عام ١٩٩٣ وليست بها بنود لتنظيم الجانب المالى.

■ ماذا عن خدمات الدار لذوى الهمم؟

- بالفعل تم افتتاح قاعة لذوى الهمم خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧، ونسعى حاليًا للحصول على برنامج لتحويل ملفات «الوورد» إلى «برايل» من خلال بعض الشركات، وتوفيرها لطلاب الجامعات من ذوى الهمم من خلال التعاون مع مكتبات الجامعات المصرية، ونأمل أن نبدأ بتحويل الإصدارات وما تحتويه دار الكتب والوثائق من مخطوطات ووثائق وتقديمها لهم، كما نتعامل مع منظمة «الجايكا» اليابانية فى تحويل الكتب إلى إصدارات صوتية، وتم بالفعل تحويل ١٢ كتابًا إلى كتب صوتية للمكفوفين.