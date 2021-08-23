إطلاق بالونات حارقة من غزة تجاه مستوطنات إسرائيل

تسببت بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة المحاصر، الإثنين، في اندلاع حرائق في مستوطنات الغلاف، حسب إعلان عناصر سلطة الإطفاء الاسرائيلية.

والمرة الأخيرة التي تسببت فيها بالونات حارقة من غزة باندلاع حريق في إسرائيل كانت في السادس من أغسطس، وقد ردت الأخيرة بضربات جوية.

حرائق في غلاف غزة

وقال رجال الإطفاء، في بيان: "اندلعت حرائق عدة في منطقة اشكول المحاذية لقطاع غزة".

وأشار البيان إلى أن تحقيقات الخبراء "حددت السبب على أنه بالونات حارقة من غزة".



وتحمّل إسرائيل حركة حماس مسئولية أي خروق مصدرها القطاع الذي يخضع لحصار إسرائيلي مشدد منذ نحو 15 عامًا، ويعيش فيه نحو مليوني نسمة.

وأصيب نحو 41 فلسطينيًا، السبت الماضي، بينهم طفل بجروح خطيرة، بنيران إسرائيلية خلال اشتباكات على الحدود الفاصلة بين إسرائيل والقطاع، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أن "جنديًا من حرس الحدود الإسرائيلي أصيب بجروح خطيرة بنيران حية انطلقت من غزة، ويتلقى حاليًا العلاج الطبي في أحد المستشفيات".

وبعد هذه المواجهات، أعلنت إسرائيل أنها نفذت غارات جوية على "أربعة مواقع لتصنيع الأسلحة ومخازن تابعة لحماس".

وفي 21 مايو الماضي، أعلنت إسرائيل وحماس وقفًا لإطلاق النار، بوساطة مصرية، أنهى تصعيدا دمويا بين الطرفين استمر 11 يوما، وأسفر في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 شهيدًا بينهم 66 طفلًا، وفي الجانب الإسرائيلي عن سقوط 13 قتيلًا، بينهم طفل وفتاة وجندي.