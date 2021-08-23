الإثنين 23 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إطلاق بالونات حارقة من غزة تجاه مستوطنات إسرائيل

بالونات حارقة
بالونات حارقة

تسببت بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة المحاصر، الإثنين، في اندلاع حرائق في مستوطنات الغلاف، حسب إعلان عناصر سلطة الإطفاء الاسرائيلية.

والمرة الأخيرة التي تسببت فيها بالونات حارقة من غزة باندلاع حريق في إسرائيل كانت في السادس من أغسطس، وقد ردت الأخيرة بضربات جوية.

حرائق في غلاف غزة 

وقال رجال الإطفاء، في بيان: "اندلعت حرائق عدة في منطقة اشكول المحاذية لقطاع غزة".

وأشار البيان إلى أن تحقيقات الخبراء "حددت السبب على أنه بالونات حارقة من غزة".
 

وتحمّل إسرائيل حركة حماس مسئولية أي خروق مصدرها القطاع الذي يخضع لحصار إسرائيلي مشدد منذ نحو 15 عامًا، ويعيش فيه نحو مليوني نسمة.

وأصيب نحو 41 فلسطينيًا، السبت الماضي، بينهم طفل بجروح خطيرة، بنيران إسرائيلية خلال اشتباكات على الحدود الفاصلة بين إسرائيل والقطاع، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أن "جنديًا من حرس الحدود الإسرائيلي أصيب بجروح خطيرة بنيران حية انطلقت من غزة، ويتلقى حاليًا العلاج الطبي في أحد المستشفيات".

وبعد هذه المواجهات، أعلنت إسرائيل أنها نفذت غارات جوية على "أربعة مواقع لتصنيع الأسلحة ومخازن تابعة لحماس".

وفي 21 مايو الماضي، أعلنت إسرائيل وحماس وقفًا لإطلاق النار، بوساطة مصرية، أنهى تصعيدا دمويا بين الطرفين استمر 11 يوما، وأسفر في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 شهيدًا بينهم 66 طفلًا، وفي الجانب الإسرائيلي عن سقوط 13 قتيلًا، بينهم طفل وفتاة وجندي.

غزة بالونات حارقة إسرائيل قطاع غزة حماس الجيش الإسرائيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

الأكثر قراءة

«برشامة» وراء تدهور حالته مؤخرًا.. الفنان عادل الفار يكشف تفاصيل وضعه الصحي

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الثلاثاء

الرئيس السيسى: مستعدون لتقديم دعم ضخم لأعمال فنية تبنى الوعى المصرى

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

بالأسماء.. تفاصيل حركة الندب والتجديد بمحكمة النقض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللاجئون درجات!

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

القس. رفعت فكرى

التشجيع والإبداع

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

مؤمن المحمدي

ماكدونالدز

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (14).. الوساطة بين الجماعات الإسلامية والحكومة

صور

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

مؤتمر وزيرة الصحة لاستعراض وضع كورونا في مصر

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق بالونات حارقة من غزة تجاه مستوطنات إسرائيل

إسرائيل: نجاح اختبار الجيش الأمريكى لمنظومة «القبة الحديدية»

الخارجية الفلسطينية تحمل إسرائيل مسئولية جرائم بؤر الإرهاب فى الضفة الغربية