الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أكاديمية لتأهيل القيادات لإصدارها دكتوراه فخرية دون ترخيص

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الجيزة لمكافحة لجرائم الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص، أنشأ أكاديمية لتأهيل القيادات التنموية تصدر شهادات الدكتوراه الفخرية، والشهادات الدراسة المزورة، مستخدمًا أختامًا مزورة، ومركزا دون ترخيص، بمنطقة الهرم.

في أثناء مرور قوة أمنية لجرائم الأموال العامة لفحص المطابع ومكاتب الكمبيوتر والأكاديميات غير المرخصة غير المؤهلة لتدريب المواطنين، وخلال المرور بشارع محمد ربيع تلاحظ أمام العقار رقم 1 شارع محمد ربيع امتداد شارع الرحمة من الشيخ ريحان دائرة قسم الهرم، وجود يافطة مدون عليها المركز الرئيسي لتأهيل القيادات التنموية، والهيئة الرئاسية العليا للقيادات التنموية المستدامة، والرخصة الدولية للقيادات التنموية بالدور الأرضي مفتوح على مصراعيه.

بسؤال صاحب المركز عن تراخيص للمكان، أفاد المدعو محمد.ج، طالب حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، مدير المركز، بعدم وجود تراخيص للمكان، وتلاحظ وجود توكيل رسمي عام مشهور بخاتم شعار الدولة يشتبه في تزويره، وكذا شهادة إيداع مصنف مكتوب وممهور بخاتم شعار الدولة يقر منطوقة لإدارة حقوق المؤلف، يشتبه بكونه مزورًا. 

بسؤال المدعو عن صفته بالمكان أقر بأن أكاديمية المركز الرئيسي لتأهيل القيادات التنموية، والهيئة الرئاسية العليا للقيادات التنموية المستدامة، والرخصة الدولية للقيادات التنموية يدرب المواطنين بمقابل مادي.

بمواجهته وما تم العثور عليه داخل المكان من توكيلات سالفة الوصف والبيان، أقر بأنها تخصه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر الذي حمل رقم 48839 جنح الهرم 2021.

منطقة الهرم مباحث الجيزة جرائم الأموال العامة الإدارة العامة الأجهزة الأمنية

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وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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