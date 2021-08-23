الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى عن أحداث أفغانستان: عندما تسقط الدولة والنظام يبدأ العبث بمقدراتها

جريدة الدستور

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يجب التركيز على مجموعة من القضايا عند تقديم الأعمال الفنية، مشيرًا إلى أهمية حشد كل الموهبة والفهم وتجهيز الأعمال، وفقًا لرؤى العاملين بالمجالات الفنية المختلفة.

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن المهم في الأعمال الفنية هو تحصين الشباب وجعلهم يفهمون العالم من حولهم.

وتابع: «القضايا كثيرة ومنها فهم التحدي لإسقاط الدول وليس الأنظمة، النظام ممكن يمشي والخطورة استهداف الدولة وتدميرها، ومن الهام معرفة أن أفغانستان من 50 عامًا كانت بشكل مختلف للغاية،  وفي الكتب والأفلام كانت دولة مختلفة عن الدولة الموجودة حاليًا».

وأردف: «عندما تسقط الدولة والنظام يبدأ العبث بمقدرات الدولة، لا قيادة أو رأس تتحمل المسئولية وتأخذ القرار ويتماشى معها الجميع، وهو ما يظهر في أفغانستان والأمر متكرر في دول عدة».
 

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