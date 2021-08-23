وائل عبدالعزيز مهاجمًا فنانة تشكيلية: «اقعدي في حتة ناشفة مش ناقصاكي»

تصدر اسم الفنان وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين عبد العزيز منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعدما تشاجر مع الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب بعدما قررت الأخيرة مهاجمته بسبب استغلاله لمرض شقيقته لنيل الشهرة حسبما قالت في إحدى منشوراتها فيها أمس.

وخرج وائل عبد العزيز ليرد على ياسمين، معربًا عن دهشته من انتقادها له عبر صفحتها بموقع "فيسبوك":"ياسمين مين وخطيب مين أنا أول مرة أسمع عنها، كل اللي أعرفه بتلبس فساتين حمرا وكده، لكن بتعمل إيه والله العظيم ولا أعرف".

أضاف الفنان وائل: "بس معذوره عشان ٩٩% من أخبار السوشيال مفبركة ومش كلام مننا"، مطالبًا إياها بالابتعاد عنه وعن شقيقته وعدم الحديث عنهما من جديد: "وبعدين اقعدي في حتة ناشفة مش ناقصاكي هىّ، الله يكرمك الواحد فيه اللي مكفيه، هو كل من هب ودب ولا إيه؟ مرة حربوقه ومرة منكوشه، يلا ما هي ظاطت".

في وقت سابق، قررت ياسمين الخطيب الخروج لمهاجمة وائل عبد العزيز، من خلال صفحتها على "فيسبوك"، ووجهت له اتهامًا باستغلاله مرض شقيقته ياسمين عبد العزيز للشهرة والظهور على الشاشات ومواقع التواصل من جديد.

وكتبت ياسمين، عبر حسابها قائلًة: "فيه ٣ شخصيات على السوشيال ميديا لازم نسحب منهم الموبايلز.. أخو النجمة الشهيرة اللي زايط في مرضها وكل يوم يقول تصريحين هبل.. وأنا.. عشان السخونة مأثرة على نافوخي والفراغ قاتلني في الكارونتينا".

وائل عبد العزيز